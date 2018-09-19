Лукашенко снова летит на встречу с Путиным

Александр Лукашенко 20-21 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба президента, в Сочи 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате "один на один".

"На повестку дня будет вынесена актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества. Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - говорится в сообщении.