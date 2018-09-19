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В Америке самолёт упал на машины
20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Ближайшие к месту случившегося улицы перекрыты. Из-за обрыва проводов более 4000 человек остались без электроэнергии.
Небольшой самолёт разбился в округе Форт-Бенд в штате Техас, сообщает ABC 13. При падении он задел по меньшей мере четыре машины. Несколько человек получили ранения, точное количество пострадавших уточняется.
О состоянии пилота не сообщается.
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Ближайшие к месту случившегося улицы перекрыты. Из-за обрыва проводов более 4000 человек остались без электроэнергии. Небольшой самолёт разбился в округе Форт-Бенд...
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