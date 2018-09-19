В горах Алтая нашли 1500-летнюю мумию в «кроссовках»

Это произошло в 2016 году. Археологи обнаружили в горах Алтая мумифицированное тело женщины, обувь которой напоминает кроссовки Adidas, рассказал представитель монгольского музея Khovd. По его словам, возраст мумии оценивается в полторы тысячи лет, захоронение было сделано на высоте более 2800 метров, поэтому мумия очень хорошо сохранилась.

«На ногах у женщины была обувь, очень похожая на ботинки для сноуборда фирмы Adidas. Рядом с телом имелись и другие предметы – различная утварь, одежда, узда, баранья голова, кости других животных», — сказал представитель музея.

После того как фото мумии появилось в интернете, пользователи сообщества пришли к выводу, что умершая женщина могла быть путешественником во времени.