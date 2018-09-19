Загадка швейцарских часов, найденных внутри 400-летней китайской гробницы

Древние гробницы всегда окружены ореолом мистики. Когда в 2008 г. археологи обнаружили современный предмет в 400-летней китайской гробнице, в мистику начали верить даже скептики. Для некоторых — это доказательство возможности путешествия во времени. Другие задаются вопросом, насколько правдоподобен этот случай.

Группа археологов и журналистов проводила съёмку документального фильма на раскопках запечатанной гробницы времён династии Мин в Шаньси, на юге Китая. Когда один из гробов очищали от земли, была обнаружена странная находка. «Когда мы очищали гроб от земли, упал кусок камня и раздался металлический звон, ― рассказал Цзян Яньюй, бывший куратор музея автономного района Гуанси, сообщает Daily Mail. — Мы подняли объект и увидели, что это кольцо. Когда мы очистили его от почвы, то были шокированы: на самом деле это были часы в виде кольца».

Странный металлический объект представлял собой золотое кольцо с циферблатом спереди. Стрелки на часах показывали 10:06. Самое поразительное, что с обратной стороны была надпись на английском Swiss или Switzerland. Swiss Made ― сравнительно современная пометка на товарах, которая означает «Сделано в Швейцарии». Каким образом внутри гробницы династии Мин (1368-1644 гг.) оказался предмет, который был изготовлен не раньше 1848 года?