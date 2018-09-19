ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зонт — как образ жизни. Как выбрать правильную конструкцию зонта учитывая характер и другие особенности его владельца

20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Человечество давно научилось ограждать себя от раздражающих факторов, для этого оно придумало для себя массу полезных механизмов. Одним из самых актуальных изобретений человечества, призванных защитить нас от капризов погоды, является зонт. Он появился много сотен лет тому назад и вначале был рассчитан только на защиту от палящих солнечных лучей. Современные зонты – это изделия от солнца, а также от дождя и снега.

Перед тем, как купить зонт, нужно в первую очередь определиться с конструкцией, которая больше вам подойдет. Зонт нужно выбирать не только по вашим предпочтениям, но и по привычкам и образу жизни. Зонты бывают двух видов: складные и в виде трости. Кому какая конструкция подойдет больше?

Складные зонты: виды и особенности

Если вы человек мобильный, подвижный, но вынужденный при этом передвигаться по городу на общественном транспорте, не стоит покупать зонтик в виде трости. Как показывает опыт, такая конструкция крайне неудобна, особенно если приходится ездить в час пик. В вашем случае самый оптимальный вариант — купить зонт складной.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человечество давно научилось ограждать себя от раздражающих факторов, для этого оно придумало для себя массу полезных механизмов. Одним из самых актуальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Беларусь просит деньги, которые не сможет вернуть. Кто же даст?"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика