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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "АиФ". Что надо знать о брачном договоре
20.09.2018 16:42 — Разное | Аргументы и факты
- Можно ли в документе прописать правила воспитания детей?
- Можно ли заключить брачный договор, находясь в браке?
-Когда брачный договор вступает в силу?
На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответит юрист-лицензиат, магистр права Александр ЖУК.
Время проведения прямой линии – 4 октября 2018 г. с 12.00 до 13.00.
Вы также можете задать свои вопросы заранее по тел. 290-02-68 с 11.00 до 15.00 или выслать их по адресу:
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Время проведения прямой линии – 4 октября 2018 г. с 12.00 до 13.00.
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