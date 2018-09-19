- Можно ли в документе прописать правила воспитания детей?

- Можно ли заключить брачный договор, находясь в браке?

-Когда брачный договор вступает в силу?

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответит юрист-лицензиат, магистр права Александр ЖУК.

Время проведения прямой линии – 4 октября 2018 г. с 12.00 до 13.00.

Вы также можете задать свои вопросы заранее по тел. 290-02-68 с 11.00 до 15.00 или выслать их по адресу: victoria@aif.by .