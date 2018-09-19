"Белоруски подстраиваются под своих мужчин". Фильм о сексе глазами феминистки

На прошлой неделе в кинотеатрах Минска показывали документальный фильм «Венера» о женской сексуальности. Пометка «18+» тоже была неспроста: картину, снятую девушками из Дании, называют самым откровенным фильмом в столичном прокате на сегодня. AFISHA.TUT.BY пригласила в кино феминистку и основательницу проекта «Гендерный маршрут» Ирину Соломатину и узнала, почему белорусские пары не умеют договариваться в сексе и почему родители не рассказывают детям «про это».





«Это отличный пример документального кино, которое можно назвать и фильмом-исследованием»

В кинотеатре на показе «Венеры» мы оказываемся вечером после работы. Бегло осматриваем аудиторию. В большинстве мягких кресел сидят девушки, хотя немало и парней. В соцсетях пишут, что на некоторых сеансах мужчины ретировались из зала чуть ли не матерясь. На нашем сеансе такого не было. Как и не было ничего противоестественного, что бы могло звучать или демонстрироваться с экрана: обычные датские женщины, некоторые со смущением, некоторые без него рассказывали о своем сексуальном опыте, о первом половом контакте, о том, как часто думают о сексе, мастурбируют и так далее.

О чем кино Два режиссера начинают исследовать свой собственный сексуальный опыт с целью понять желание с женской точки зрения. Чтобы получить больше искренних мнений, режиссеры решают сделать фильм, который основан на эротических воспоминаниях и размышлениях реальных женщин. Более 100 молодых женщин приходят на видеокастинг в Копенгагене. Вскоре проект превращается в настоящее научное исследование женских желаний, фантазий, мыслей о сексе, стыде, похоти и удовольствии. Этот фильм — редкая возможность заглянуть в потайные двери женской сексуальности.

Ирина сразу отмечает, что фильм ей понравился. Как минимум потому, что подобных картин снимают мало — тем для нее, как для исследовательницы, лента ценней.

— Этот фильм начинается с показа статуи Венеры Милосской в музее. Посещая любой музей изобразительного искусства, мы видим большое количество обнаженных женских образов, созданных мужчинами-творцами разных эпох. Красота обнаженного тела женщины как символ красоты мира — вечный объект преклонения художников.



Кадр из фильма

Но что думают о своем обнаженном теле, красоте и сексуальности сами позирующие «объекты почитания» — женщины? Этот фильм о том, как безмолвная Венера сошла с отведенного ей пьедестала в музее и начала говорить сама о себе. Каждая девушка в фильме пытается озвучить проблемы идентификации, исследования собственной чувственности и сексуальности, влияния окружающей среды и порно.

Этот фильм состоялся только благодаря тому, что женщины согласились говорить перед камерой о себе и своем опыте. Это отличный пример документального кино, которое можно назвать и фильмом-исследованием. К тому же, мы видим, как проходили съемки. Вот открывается дверь, заходит девушка, садится на стул. В кадр попадает то рука, то плечо кого-то из съемочной группы — по большому счету, сидящим в зале предлагают находиться рядом с теми, кто снимает и говорит, как будто и зрители тоже могут задать вопрос — благодаря этому включается эмпатия. Это большая редкость даже для документального кино.

«Для феминисток, которые участвовали в сексуальной революции, нынешнее положение вещей — шок»





Действие фильма происходит в обычной квартире в Копенгагене в наши дни. Девушки в возрасте от 20 до 35 лет перед камерой отвечают на вопросы о своей сексуальности, партнерах, оргазме. То, что Ирину удивило, так это вопросы травмированной сексуальности, с которыми в Скандинавии, как оказалось, тоже не все гладко.

— На показе в Минске продюсерка (скандинавка) рассказывала любопытную историю. Когда она показала это кино своей маме, та очень удивилась. Почему? Сексуальная революция, которая состоялась в 1970-е годы, конечно, сняла табу на говорение и проявление женской сексуальности и принесла с собой внимание к личному и сексуальному удовлетворению. И я понимаю, отчего мамы, женщины, которые в 1970-е были молодыми, смотря это кино, испытывают шок. Они не верят, что современным молодым женщинам может быть так сложно говорить о своем опыте (одна из героинь фильма признается, что не может даже смотреть на себя в зеркале обнаженной. — Прим. TUT.BY). И когда женщины, участвовавшие во второй волне феминизма, видят такой результат, фактический откат — следующее поколение женщин, у которых повторяются те же проблемы, что были и в 1970-е, — для них это шок.



Фото со съемочной площадки

Ирина объясняет такое искажение реальности: феминисткам, которые добились многого, кажется, что результат и достижения должны быть стабильными и распространяться на всех. На самом деле у нового поколения возникают новые вызовы. Например, Наоми Вульф в своей книге «Миф о красоте. Как представление о красоте используется против женщин» размышляет о том, насколько похожа сексуальность обычных женщин на изображения коммерческой рекламы, и в целом, должны ли женщины «заработать» право на сексуальное наслаждение и уважение с помощью «красоты».

— И что мы получаем вместе с этим «букетом»? Мы получаем массы женщин, которые не могут принять свои тела.

Однако в Беларуси с этим вопросом все еще хуже, говорит Ирина. Сексуальность связана с воспроизводством. Ни одна из женщин в фильме «Венеры» не говорила о нежданной беременности. Но многие говорили о ранних опытах вступления в сексуальную связь. У нас, по статистике Минюста, заключается в год более 600 браков, в которых один или оба супруга являлись несовершеннолетними (показаниями для снижения брачного возраста является беременность и рождение ребенка).

— Школа полностью игнорирует вопрос сексуального просвещения. Им не занимается ни Минздрав, ни Минобр, — говорит исследовательница. — Получается, секс и листочки «Не делайте аборт» есть, а рассказать ребенку обо всем заранее некому. Прогрессивные родители, конечно, пытаются образовывать деток. Но таких меньшинство. А в медиа если и пишут об этой проблеме, то исключительно в духе стигмы, например: «Распутница или жертва: почему маленькие мамы в Беларуси никому не нужны».





Ирина считает эти вопросы важными как минимум из-за того, что дебют вступления в сексуальную жизнь в Беларуси молодеет. Если раньше было принято считать ориентиром 14−15 лет, то сейчас можно говорить о 13 и даже 12 годах.

— Получается, что экспериментирование с сексуальностью у подростков есть, а нормальных знаний, в том числе о последствиях таких экспериментов, нет. Чаще всего родители предпочитают замалчивать сексуальную сторону жизни, чтобы якобы оградить девочку от посягательств. Но статистика показывает обратное: если с девочкой о сексе не говорить, вероятность попасть в ситуацию насилия увеличивается.

«Партнеры не могут договориться…»

Кино хоть и показывали всего в двух кинотеатрах, площадки не пустовали. Значит, интерес к фильму о сексуальности в Беларуси есть, делает вывод Ирина.

— Я думаю, это кино не только для женщин, но и для мужчин (с точки зрения просвещения). Женщины в фильме проговаривают, что не согласны быть лишь объектами мужского наслаждения. Они хотят быть полноценными субъектами и получать удовлетворение и удовольствие от сексуальной жизни. И наравне с мужчиной определять, будет ли пара прямо сейчас заниматься сексом или нет. А ведь вся массовая культура делает акцент на мужском сексуальном желании.



Кадр из фильма

— Разве нельзя договориться?

— Мне кажется, наши проблемы в том, что партнеры вообще редко пытаются о чем-то договориться. Не только в области секса, а по любому вопросу. Мы с мужем, если кто-то из нас обижается, садимся и все проговариваем, — приводит личный пример Ирина. — Потому что мы и дальше собираемся жить вместе.

Чаще всего, говорит основательница проекта о равных правах, белоруски подстраиваются под своих мужчин. Да, иногда можно пойти на уступки и сделать то, чего хочет партнер. Но в следующий раз он должен пойти на уступки тебе.

— Жизнь — это всегда какие-то компромиссы. То же самое и в сексе. И девочек, и мальчиков нужно учить, что если тебе что-то не нравится, особенно в юном возрасте, или если кто-то нарушает твои границы, нужно об этом говорить. Пока женщины будут подстраиваться под интересы мужчин, ничего хорошего не будет.





Мужчинам полезно смотреть это кино для того, чтобы понять, что чувствует женщина, что для нее важно и как она выстраивает свои границы, которые лучше не нарушать.

— У нас пока кампании против сексуального насилия воспринимаются как надуманные. Более того, любое проявление женской сексуальности воспринимается как сексуальная озабоченность белорусок. Достаточно вспомнить клип Галыгина-Шнура «Восьмага сакавіка». Но сексуальные отношения важны не только для мужчин, но и для женщин, и печально то, что приходится все еще это доказывать. Хорошо, что в книжных магазинах Минска можно купить книги о женском теле и реализации своего сексуального потенциала. Например, «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса» Эмили Нагоски или «Viva la vagina. Хватит замалчивать скрытые возможности органа, который не принято называть».

«Секс с кем-то и секс с любимым человеком — ощутимо разные вещи»

Еще одна отличительная черта белорусок от скандинавок, которую отмечает Ирина, — первые неохотно говорят о проблемах в сексе даже с теми, кому доверяют.

— Но подвижки, мне кажется, есть. Флешмобы «Я не боюсь сказать» и «Дама удобная в быту» помогают раскрепоститься, поделиться чем-то личным, параллельно анализируя ситуацию. Но и тут есть проблемы, когда женщины сталкиваются с жесткой ответной реакцией. Допустим, девушка решила рассказать о ситуации 10-летней давности, но вместо поддержки она слышит озлобленное: «И почему ты все это время молчала?» И упрекают ее в этом не только мужчины, но и сами женщины.

— Если бы такой фильм снимали у нас, о чем бы рассказывали белоруски?

— Мне трудно предположить, кто придет на такие съемки и что будут рассказывать. Но, думаю, вопросы можно задать те же. В фильме был озвучен хороший вопрос: «Как вы называете свои половые органы?» Это хороший вопрос с точки зрения того, что тело женщины принадлежит прежде всего самой женщине, мы знаем, как называют женские половые органы на сленге, но не знаем, как сама женщина их называет.





В фильме женщины рассказывали, на что они в сексе не согласны. Еще говорили о первом сексуальном опыте и количестве партнеров, которые доводили их до оргазма.

— Количество сексуальных экспериментов как таковых показывает потребность в реализации сексуальности. Но когда девушкам задают вопрос: «А сколько раз вы любили?» выясняется, что секс с кем-то в ситуации, когда этого сильно хочется, и секс с любимым человеком — ощутимо разные вещи. И все это про качество и эмоциональную полноту жизни.

Ирина принимала участие в дискуссии после показа фильма на фестивале «Паўночнае ззянне». Она рассказывает, что после дискуссии организатор спросила у аудитории (а был полный зал), кто бы из женщин согласился поучаствовать в подобном проекте.

— И, вы знаете, у почти половины зала поднялись руки. Было бы интересно, если бы такой проект все-таки получился. Потому что в Беларуси (в отличие от России, Таджикистана и Армении) подобных исследований о сексуальности не проводилось. Но думаю, что выводы книги российской исследовательницы Анны Темкиной «Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свободой» (2008 года) вполне актуальны и для нашего пространства по сей день.

Полный график кинопремьер Минска

Читайте также:

Лучший белорусский фильм года по версии AFISHA.TUT.BY показывают в кино до 23 сентября. Купить билет

«Правильно, что стоит 18+». Фильм «Ученик» глазами главы комиссии по предотвращению порнографии



«Нужно снять кино про белорусский футбол». Фильм «Тренер» глазами БАТЭ

Все вечеринки в Минске: Doodah King, Жеваный Крот, Друзья и другие заведения ждут тебя

***

Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш , где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.



