﻿ Белорусский Stand Up комик Иван Усович даст сразу два концерта в один день. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский Stand Up комик Иван Усович даст сразу два концерта в один день

20.09.2018 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Все билеты на минский концерт известного Stand Up-комика Ивана Усовича проданы. Организаторы объявили дополнительный: 23 сентября артист выступит в столичном ТЮЗе дважды — в 16.00 и в 19.00.


Несмотря на то что Усович родился и вырос в Беларуси, комика редко можно увидеть на родине. Благодаря своей харизме, на первый взгляд скромный парень из Мяделя стал полноценным резидентом Stand Up, быстро покорив зрителей ТНТ, бросил университет и перебрался в Москву. Сейчас он активно принимает участие в различных юмористических проектах на телевидении и гастролирует по странам СНГ. Те, кто следят за творчеством артиста, знают, что застать его в Минске не так-то просто. Увидеть комика вживую можно будет 23 сентября.

Когда: 23 сентября, 16.00 и 19.00.

Где: Белорусский республиканский театр юного зрителя (ул. Энгельса, 26).

Билеты на AFISHA.TUT.BY.

Читайте также:
«Зачем в гимне петь, что мы мирные люди?» Как белорусы в Stand Up шутят о родине
Резидент Comedy Club 30-летний Глебати женился в Беларуси и распрощался с поклонницами
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все билеты на минский концерт (ссылка) известного Stand Up-комика Ивана Усовича проданы.
 
Новости дня
Новости разные
 
РУСАДА восстановлено, но может вновь лишиться аккредитации при необеспечении доступа к допинг-пробам – ВАДА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика