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Белорусский Stand Up комик Иван Усович даст сразу два концерта в один день
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Несмотря на то что Усович родился и вырос в Беларуси, комика редко можно увидеть на родине. Благодаря своей харизме, на первый взгляд скромный парень из Мяделя стал полноценным резидентом Stand Up, быстро покорив зрителей ТНТ, бросил университет и перебрался в Москву. Сейчас он активно принимает участие в различных юмористических проектах на телевидении и гастролирует по странам СНГ. Те, кто следят за творчеством артиста, знают, что застать его в Минске не так-то просто. Увидеть комика вживую можно будет 23 сентября.
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Все билеты на минский концерт (ссылка) известного Stand Up-комика Ивана Усовича проданы.
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