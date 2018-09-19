Белорусский Stand Up комик Иван Усович даст сразу два концерта в один день

Все билеты на минский концерт известного Stand Up-комика Ивана Усовича проданы. Организаторы объявили дополнительный: 23 сентября артист выступит в столичном ТЮЗе дважды — в 16.00 и в 19.00 .





Несмотря на то что Усович родился и вырос в Беларуси, комика редко можно увидеть на родине. Благодаря своей харизме, на первый взгляд скромный парень из Мяделя стал полноценным резидентом Stand Up, быстро покорив зрителей ТНТ, бросил университет и перебрался в Москву. Сейчас он активно принимает участие в различных юмористических проектах на телевидении и гастролирует по странам СНГ. Те, кто следят за творчеством артиста, знают, что застать его в Минске не так-то просто. Увидеть комика вживую можно будет 23 сентября.

Когда: 23 сентября, 16.00 и 19.00. Где: Белорусский республиканский театр юного зрителя (ул. Энгельса, 26). Билеты на AFISHA.TUT.BY.