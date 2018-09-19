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Джек Ма предрекает затяжную торговую войну Китая и США

20.09.2018 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Джек Ма предрекает затяжную торговую войну Китая и США

фото: nsn.fm

По мнению основателя Alibaba, последствия торговой войны между странами затянутся на ближайшие 20 лет.

"Торговые трения в эпоху технологической революции в процессе развития китайско-американских отношений оказываются неизбежными», - цитирует эксперта ТАСС.

Больше всего от торгового противостояния между странами, по мнению Ма, пострадает мелкий и средний бизнес.

Летом этого года президент США обвинил Китай в краже американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практике". Трамп инициировал введение 25-процентной пошлины на импортируемые китайские товары стоимостью 50 млрд долларов.

Осенью торговая война обещает сильно обостриться: с 24 сентября планируется введение новых пошлин на китайские товары стоимостью уже 200 млрд долларов. Если же Китай решится на ответные меры, США грозят повысить тарифы в отношении продукции и услуг из КНР на 267 млрд долларов.

Ранее источник из правительства Китая заявлял, что Пекин  «не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет". Если США введут пошлины, Китай может отказаться от переговоров, запланированных на сентябрь, рассказал источник.  

 
 
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По мнению основателя Alibaba, последствия торговой войны между странами затянутся на ближайшие 20 лет.
 
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