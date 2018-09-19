Китай вывел на орбиту спутники-близнецы навигационной системы Beidou-3

Новости Китая. Китай вывел на орбиту спутники-близнецы навигационной системы Beidou, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь она состоит из 14 космических аппаратов.

Запуск осуществлялся с космодрома Сичан. Полное формирование системы планируется завершить к 2020 году, когда в нее будет входить 35 спутников. В перспективе она покроет территорию всех стран проекта «Экономический пояс Шелкового пути».