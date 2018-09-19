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Академии наук стран СНГ планируют реализовывать совместные проекты в сфере экономики и экологии
Новости Беларуси. В НАН Беларуси проходит юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена 25-летию интеграционного объединения.
В рамках встречи обсуждается ряд документов. Они направлены на совершенствование деятельности ассоциации, а также на сближение позиций академий наук и их совместных проектов. По итогам сессии будет принята резолюция.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Международная ассоциация академий наук создали 25 лет назад в Киеве. С 2017 года Беларусь является базой объединения. Интерес к организации проявляет всё больше ученых со всего мира.
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Новости Беларуси. В НАН Беларуси проходит юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она посвящена...
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