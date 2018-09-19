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Православные 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Православные 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православные празднуют  Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников Православной церкви, его отмечают, как день всемирной радости. 

В этот день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Дева Мария, которая стала матерью Иисуса Христа. Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете.

Родителями ее были праведные Иоаким и Анна. Они были бездетны, но, не теряя надежды, они верили, что Богу все возможно, и он может разрешить бесплодие Анны даже в ее старости.  

Бесплодие считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников.

Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесплодия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании ребенка. 

Узнав о том, что произошло в храме Анна начала молиться, призывая на свою семью милосердие Божье. Как-то раз архангел Гавриил принес им радостную весть. Он рассказал, что их молитвы услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему человечеству.

День рождения Девы Марии считается зарей христианства, так как с появлением на свет Богородицы стало возможным рождение Христа.  

Что нельзя делать в этот день

В этот день стол обязательно должен быть постным. Кроме того, тяжелой физической работы лучше избежать – это праздничный день. Постарайтесь не ругаться, в любой конфликтной ситуации ищите компромисс, не обижайтесь и не желайте никому зла.

Традиции: что нужно делать в этот день

  • В давние времена женщины рано утром старались пойти на речку и встретить этот день у воды. Считалось, что если женщина умоется в этот день водой до восхода солнца, то она будет красива до самой старости. А если девушка умывалась до восхода солнца — быть ей в этом году просватанной.
  • Неделя с двадцатого по двадцать пятое сентября называется Луковой – в обязательном порядке нужно убрать лук на зиму, чтобы он не испортился;
  • Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки в чем-то черном, это означало, что в скором времени может поступить выгодное предложение, связанное с деньгами и прибылью. Чтобы примета гарантированно сбылась, непременно следует наступить на веник и постоять на нем хотя бы пару минут.


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21 сентября православные празднуют  Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников Православной церкви, его отмечают, как день...
 
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