Православные 21 сентября празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников Православной церкви, его отмечают, как день всемирной радости.

В этот день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Дева Мария, которая стала матерью Иисуса Христа. Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назарете.

Родителями ее были праведные Иоаким и Анна. Они были бездетны, но, не теряя надежды, они верили, что Богу все возможно, и он может разрешить бесплодие Анны даже в ее старости.

Бесплодие считалось в еврейском народе наказанием Божьим за грехи, поэтому Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников.

Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесплодия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании ребенка.

Узнав о том, что произошло в храме Анна начала молиться, призывая на свою семью милосердие Божье. Как-то раз архангел Гавриил принес им радостную весть. Он рассказал, что их молитвы услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему человечеству.

День рождения Девы Марии считается зарей христианства, так как с появлением на свет Богородицы стало возможным рождение Христа.

Что нельзя делать в этот день

В этот день стол обязательно должен быть постным. Кроме того, тяжелой физической работы лучше избежать – это праздничный день. Постарайтесь не ругаться, в любой конфликтной ситуации ищите компромисс, не обижайтесь и не желайте никому зла.

Традиции: что нужно делать в этот день