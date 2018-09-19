В пятницу ГАИ Волковыска проведет операцию «Фильтр»





В связи с осложнением оперативной обстановки и ростом количества раненых и погибших в авариях людей в Гродненской области сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме.

В частности, в пятницу в Волковыске и Гродно будут проводиться мероприятия «Фильтр».