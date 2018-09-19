|
В пятницу ГАИ Волковыска проведет операцию «Фильтр»
20.09.2018 — Разное | Новости Волковыска
В связи с осложнением оперативной обстановки и ростом количества раненых и погибших в авариях людей в Гродненской области сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме.
В частности, в пятницу в Волковыске и Гродно будут проводиться мероприятия «Фильтр».
В этот день, а также в выходные, дни места несения службы сотрудников будут приближены к увеселительным учреждениям, местам скопления детей, а также автодороге М-6, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с осложнением оперативной обстановки и ростом количества раненых и погибших в авариях людей в Гродненской области сотрудники ГАИ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)