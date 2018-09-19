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У жителя Лиды из банки украли больше $5 тыс
20.09.2018 17:08 — Разное | Аргументы и факты
Неустановленное лицо подобрало ключ от замка дверей гаража и совершило кражу, сообщается на официальном сайте
По соответствующей статье возбуждено уголовное дело, ведется розыск злоумышленника.
«Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а банальную пластиковую банку. К тому же, данный сосуд гражданин хранил, как ему казалось, в самом надёжном месте – в гараже», - прокомментировал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав ВАСИЛЕВСКИЙ.
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Свои сбережения 49-летний мужчина держал в банке на полке в гараже.
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