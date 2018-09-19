Как не прослыть выскочкой, продвигая себя

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Для многих людей продвигать себя бывает некомфортно. Ккак добиться того, чтобы ваш талант признали, не оттолкнуть при этом коллег и не выглядеть нахалом?

Дори Кларк — маркетолог, писатель, профессор бизнес-школы Университета Дьюк, советует: .

Первый шаг — понять истинную ценность самопродвижения. Естественно, работники, которых считают звездами, получают более выгодные предложения и должности. Но не нужно зацикливаться на себе: когда вы продвигаете себя правильно, это выигрыш для всех. У ваших коллег и менеджеров, вероятно, нет времени, чтобы в полной мере понять ваши интересы, таланты и навыки. Если вы проясните для них, в чем ваш вклад будет самым сильным, вы облегчите им жизнь и поможете компании в целом.

Следующий шаг — сосредоточиться на фактах, а не интепретациях. Никто не сможет с вами поспорить, если вы скажете, что страстно увлечены социальными медиа, что ведете блог больше десяти лет или что у вас X последователей в Twitter. Но вам легко возразят, если вы назовете себя «экспертом по социальным медиа» (или, не дай бог, «гуру» или «ниндзя»). Какова бы ни была ваша область, хорошо, если другие люди готовы окрестить вас экспертом — в моей собственной биографии я охотно называю несколько журналов, которые меня цитировали. Но не торопитесь делать это сами — вам грозит серьезная негативная реакция.

Важно описывать свой опыт не словами, а историями. Когда вы говорите «Я классно продаю проекты инвесторам», это звучит довольно самонадеянно. Но если вы поделитесь убедительной историей о том, как привлекли финансирование, это позволит другим людям самим представить ваши навыки без прямых указаний с вашей стороны. Исследования также показывают, что когда слушатели воспринимают истории, у них активируются многие участки мозга, они погружаются вместе с вами в этот момент, и вы производите гораздо более глубокое впечатление. Когда вы говорите, что вы классный работник, они слышат лишь слова, а когда вы рассказываете историю, они ее чувствуют.

Важно, чтобы истории были релевантными. Если разговор на вечеринке зашел о стартапах, вполне оправданно заметить, что вы только что запустили свой бизнес, и рассказать, как вы успешно привлекли деньги. Но если люди видят, как вы стараетесь направить разговор в нужное вам русло («Кстати о баскетболе, я вам рассказывал о своем проекте по облачным вычислениям?»), их оттолкнет этот подход. Самопродвижение лучше всего работает, когда оно естественно, никому не навязывается, когда вы действительно хотите сказать что-то интересное людям, а не перетянуть на себя одеяло. (А еще лучше, если кто-то другой вступит в разговор и скажет о ваших достижениях в обсуждаемой области.)

Наконец, даже когда вы продвигаете себя, важна скромность. Это вовсе не значит, что нужно скрывать свои способности. Однако нужно учитывать тот факт, что некоторые достижения могут заставить других завидовать вам или побудят их почувствовать себя неадекватно. Также стоит отдавать должное и другим людям. Если вы, например, работали в Китае, кто-то может спросить вас о том, хорошо ли вы знаете язык. Вы, конечно, можете просто сказать: «Я свободно владею мандаринским». Но гораздо элегантнее задать контекст: «Мне очень повезло, что в моей школе были уроки китайского, так что я изучал его несколько лет, и у меня была возможность овладеть им свободно». Ваши достижения все равно останутся впечатляющими, но так вы подчеркнете свои навыки, не внушая другому человеку неприятные чувства. При этом скромность не равняется самоуничижению. В некоторых странах, особенно в Азии, принижение своих навыков может быть неплохой стратегией самопродвижения. Но, например, в США вас могут счесть либо некомпетентным, либо неискренним. Будьте скромны, но не молчите о реальных заслугах.

Harvard Business Review, перевод "Идеономики"