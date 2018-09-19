"Беларусь просит деньги, которые не сможет вернуть. Кто же даст?"

Александр Лукашенко, как и месяц назад, взял курс на Сочи. Именно там, по сообщению президентской пресс-службы, 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Лукашенко и Путин также проведут двустороннюю встречу в формате "один на один".





На повестку дня будет вынесена "актуальная тематика белорусско-российского сотрудничества".





Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике.





На самом деле, как отмечает в комментарии "Белорусскому партизану" экономист Лев Марголин, Лукашенко интересуют лишь деньги.





- Я думаю, Лукашенко едет за деньгами. И кредиты, и цены на нефть – все это деньги, - отмечает экономист.





Последняя встреча Лукашенко и Путина в Сочи прошла 22 августа, однако, судя по официальным сообщениям сторон, никаких результатов не дала. Не считая, конечно, назначения Михаила Бабича послом и спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическим вопросам в Беларуси.





Как известно, Беларусь просит у России на 2019 год государственный кредит на 1 миллиард долларов на рефинансирование платежей по внешнему госдолгу (выплаты по внешнему госдолгу в 2019 году составят 3,7 миллиарда долларов, российский миллиард нужен на выплату российского же долга).





Недавно агентство Reuters сообщило, что Россия с четвертого квартала прекратит выдачу кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь из-за потерь собственного бюджета. А официальный Минск намерен добиваться от России компенсации за потери по налоговому маневру.





- Наверное, никак не удается решить проблемы. Думаю, и эта встреча станет безрезультатной. Бывали случаи, когда Россия начинала перекрывать денежный краник по политическим соображениям (не то заявили, не так повели себя), но сейчас это – чисто экономический вопрос как со стороны России, так и со стороны Беларуси.





В России складывается очень серьезная ситуация, а через пару месяцев может серьезно усугубиться, если Запад введет санкции по "делу Скрипалей". А Лукашенко просто просит деньги – никаких тебе реформ, никаких планов.





Бизнесмен приходит в банк за кредитом – от него требуют бизнес-план: сможет ли кредитор вернуть деньги, да еще и с процентами? А Беларусь просит деньги, причем всем понятно, что вернуть их не сможет в сложившейся ситуации. Поэтому ожидать от России уступок нереально.





Вот если к концу года каким-то волшебным образом ситуация в России улучшится, тогда с барского плеча, может, что-то и кинут. Но ситуация в России будет только ухудшаться, - уверен Лев Марголин.