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Из аптек изъяли некоторые лекарства для гипертоников из-за опасной китайской субстанции

20.09.2018 16:49 — Разное | Партизан  
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Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай).

Такое решение принято Минздравом в связи с тем, что в субстанции этого производителя выявили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламин, передает БелТА

Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий. На основании этой информации, а также данных Европейского медицинского агентства указанные препараты изымались из аптек.

Действующее вещество валсартан китайского производства использовали, в частности, производители из Мальты и Палестины.


Как сообщили в Минздраве, в аптеках Беларуси есть аналогичные препараты белорусского, словенского и австрийского производства. Лекарства с этой субстанцией, произведенной другими компаниями, остаются в продаже, нехватки в них нет.

 
 
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Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай).
 
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