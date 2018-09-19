Из аптек изъяли некоторые лекарства для гипертоников из-за опасной китайской субстанции

Такое решение принято Минздравом в связи с тем, что в субстанции этого производителя выявили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламин, передает БелТА





Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий. На основании этой информации, а также данных Европейского медицинского агентства указанные препараты изымались из аптек.





Действующее вещество валсартан китайского производства использовали, в частности, производители из Мальты и Палестины.









Как сообщили в Минздраве, в аптеках Беларуси есть аналогичные препараты белорусского, словенского и австрийского производства. Лекарства с этой субстанцией, произведенной другими компаниями, остаются в продаже, нехватки в них нет.