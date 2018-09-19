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"Конкуренция" от райпо: сотрудников заставляют закупаться в своих магазинах

20.09.2018 16:39 — Разное | Партизан  
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Работников Лунинецкого райпо обязывают закупаться в своих магазинах по выданным "сертификатам", стоимость которых потом высчитывют из зарплаты.

О подобном «ноу-хау» в редакцию Медиа-Полесья сообщили читатели и прислали фотографию тех самых «сертификатов».

С виду «сертификат» – обычный лист А4 зелёного цвета, разрезанный на несколько частей. На нём указаны название организации – Лунинецкое райпо, номер документа (его на фото прикрыли в целях конфиденциальности) и сумма.  



На так называемом «сертификате» написано: «Сертификат предъявляется как средство оплаты работником системы в предприятиях розничной торговли Лунинецкого райпо». На листке стоит фирменная печать потребительского общества, указан срок действия.

Возмущённые читатели рассказали, что получили такие «сертификаты» недавно, и отоварить их нужно по 30 сентября включительно. То есть, купить в магазинах райпо в течение десяти дней товаров на 50, 70 или 100 рублей, в зависимости от суммы полученных сертификатов.

Если у обладателя такого «сертификата», к примеру, на 10 рублей, сумма покупки меньше, сдачу в магазине никто не вернёт. Почему работники райпо не вправе тратить честно заработанные деньги там, где им удобно, не уточняется. Как и то, почему сдача – часть заработанных денег – должна оставаться в магазине.

«Подобная схема напоминает Советский Союз с пресловутой талонной системой», - отмечают читатели.

Действительно, идёшь в магазин не с деньгами, а с какой-то зелёной бумажкой.

По мнению читателей, такие меры райпо предпринимает, чтобы удержать покупателя при растущей конкуренции – вскоре в городе заработает крупный магазин торговой сети «Евроопт».

С просьбой прокомментировать подобное решение Медиа-Полесье направило в Лунинецкое райпо письменный запрос, по телефону оперативно разъяснить ситуацию в администрации предприятия не пожелали.

 
 
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Работников Лунинецкого райпо обязывают закупаться в своих магазинах по выданным "сертификатам", стоимость которых потом высчитывют из зарплаты.
 
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