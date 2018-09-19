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Белорусы требуют ужесточить наказание для живодеров

20.09.2018 16:23 — Разное | Партизан  
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На сайте Petitions.by обращение за более жесткие наказания по статье 339-1 УК «Жестокое обращение с животными» собрало около 2 тысяч подписей подписей. Текст будет направлен в Палату представителей через 18 дней.

В петиции утверждается, что безнаказанность живодеров приводит к тому, что преступления продолжают совершаться, а садисты хвастаются этим в своих видео (в пример приводится случай с мозырским живодером, недавно задержанным в России, - тот выкладывал видео, как расчленял котят, заливал их кипятком), передает радио Свабода

Штрафы и условные сроки, которые сегодня получают за жестокое обращение с животными, в петиции называют несоизмеримыми.



Какое именно наказание должно быть прописанным в статье Уголовного кодекса, в петиции не уточняется - пишут только, «живодерам место в тюрьме».
 
С недавнего времени права животных также регулируются отдельными статьями Административного и Уголовного кодексов Республики Беларусь. Первый предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа, второй - ареста.

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными приобрела силу в 2015 году и регулируется статьей 339.1 УК. Тогда же сотрудники милиции получили право составлять протоколы и привлекать к ответственности. Основание - человек издевается над животным намеренно и с подчеркнутой жестокостью.

Однако на практике оказалось, что такие намерения доказать непросто, поэтому в лучшем случае с нарушителя могут взыскать несколько базовых величин (максимальная санкция - 1 год лишения свободы).

В июле правительство отозвало законопроект «О обращении с животными». Над ним работают уже 7 лет, текст вернули на доработку в шестой раз. 

В 2016 году законопроект прошел через общественное обсуждение, активисты критиковали его за то, что он может узаконить жестокое обращение с животными. Все предложения зоозащитников были отклонены.

 
 
Ссылка на источник 24
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На сайте Petitions.by обращение за более жесткие наказания по статье 339-1 УК «Жестокое обращение с животными» собрало около 2 тысяч подписей подписей. Текст будет...
 
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