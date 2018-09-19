|
WADA полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома WADA 20 сентября.
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает
Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято на заседании исполкома организации в четверг. По данным ТАСС, за восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома, двое - против, один - воздержался.
"Сегодня исполком подавляющим большинством голосов постановил признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA при соблюдении строгих условий, выдвинутых комитетом по соответствию, - сказал глава WADA Крейг Риди. - Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение четких сроков, в течение которых WADA должно получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к ее базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу".
14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА.
Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов.
Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.
Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует WADA.
Исполком должен обозначить конкретные сроки выполнения договоренностей, нарушение которых повлечет за собой повторные санкции в отношении РУСАДА.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.
Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США.
В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее решение было принято на заседании исполкома WADA 20 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)