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WADA полностью восстановило в правах Российское антидопинговое агентство

20.09.2018 16:04 — Разное | Партизан  
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Соответствующее решение было принято на заседании исполкома WADA 20 сентября.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA. Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает ТАСС.

Решение о восстановлении РУСАДА в правах было принято на заседании исполкома организации в четверг. По данным ТАСС, за восстановление РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома, двое - против, один - воздержался.

"Сегодня исполком подавляющим большинством голосов постановил признать РУСАДА соответствующим кодексу WADA при соблюдении строгих условий, выдвинутых комитетом по соответствию, - сказал глава WADA Крейг Риди. - Сегодняшнее решение предусматривает соблюдение четких сроков, в течение которых WADA должно получить доступ к образцам допинг-проб московской антидопинговой лаборатории и к ее базе данных. Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу".

14 сентября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА в правах, большинство членов комитета устроили предложенные Россией варианты решения двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. 


Первый касался признания выводов расследования независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, которые указывают на существовавшую в стране с 2011 по 2015 год систему сокрытия допинговых нарушений российских спортсменов. 

Второй требовал предоставления доступа к данным проверки допинг-проб и самим пробам из московской антидопинговой лаборатории.

Стороны сошлись на том, что Россия признала нарушения со стороны отдельных ведомственных лиц и согласилась привлечь к работе с базой данных лаборатории (LIMS) независимого эксперта, которого рекомендует WADA. 

Исполком должен обозначить конкретные сроки выполнения договоренностей, нарушение которых повлечет за собой повторные санкции в отношении РУСАДА.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. 

Затем последовали новые допинговые разоблачения, основанные преимущественно на утверждениях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, перебравшегося после своего увольнения в США. 

В свете непрекращающихся допинговых скандалов решение о восстановлении организации неоднократно переносилось.

 
 
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Соответствующее решение было принято на заседании исполкома WADA 20 сентября.
 
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