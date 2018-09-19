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Водитель уснул за рулем. Фура, ехавшая из Лиды в Слоним, съехала в кювет и врезалась в сосну
Строительные леса автопоезд «Вольво» вез из Лиды в Слоним. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.
Основания предполагать это, дает тот факт, что примерно пятьдесят метров он двигался по обочине. В левом кювете врезался в сосну, после чего помещен в реанимационное отделение больницы, сообщает
ДТП произошло на территории Дятловского района.
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Строительные леса автопоезд «Вольво» вез из Лиды в Слоним. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. Основания предполагать это, дает тот факт, что...
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