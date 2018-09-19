У жителя Лиды украли 5,5 тысяч долларов, которые он хранил в банке





Выражение о том, что деньги нужно хранить в банке, 49-летний житель Лиды поддержал делом. Однако использовал для этого не банковское учреждение, а банальную пластиковую банку.

К тому же, данный сосуд гражданин хранил, как ему казалось, в самом надёжном месте – в гараже. Так, пять с половиной тысяч долларов простояли на полке долго, но в один момент банка со всей наличностью исчезла. Пока ещё неустановленное лицо подобрало ключ от замка дверей гаража и совершило кражу. Сейчас по соответствующей статье возбуждено уголовное дело, сообщает милиция .