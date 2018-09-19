Юбилей в кругу друзей



Так называлось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию ОО «Белорусское общество инвалидов», которое проходило в районном центре культуры и народного творчества.

Разделить с членами ОО БелОИ радость события прибыли почетные гости – председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, заместитель председателя райисполкома Юрий Куликов, председатель областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов» Василий Лукашевич, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Николай Орел, председатель РК профсоюза работников АПК Анатолий Климчук, председатель районной ветеранской организации Елена Прокопик, директор СБУ «Дорогою добра» Янина Козюк, председатель районной организации Белорусского фонда мира Татьяна Гжещик, директор СМУ «Добровольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эдвард Остроух.





Обращаясь со словами поздравлений к членам ОО БелОИ, Юрий Куликов обратил внимание на результаты работы по созданию в районе безбарьерной среды, отметил продуктивность деятельности районной организации Белорусского общества инвалидов и отделения дневного пребывания для инвалидов центра социального обслуживания населения. За результатами, несомненно, стоят люди. За добросовестное отношение к делу и активную общественную работу Юрий Валентинович вручил председателю районной организации ОО БелОИ Зинаиде Лукьянюк Почетную грамоту районного исполнительного комитета.





Зинаида Анатольевна со своей стороны выразила огромную благодарность всем неравнодушным людям, организациям, объединениям, учреждениям района, которые откликаются на просьбы РО ОО БелОИ, не отказывают в помощи и поддержке, с кем сложились отношения тесного сотрудничества. Это районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов, Гродненская ОО ОО БелОИ, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, центр социального обслуживания населения, в том числе и отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, районный совет ветеранов, центр культуры и народного творчества, а также Г. Н. Шостак, Я. Т. Козюк, В. Ч. Чураковский, А. Г. Савко, И. Б. Севко и др. Особые слова признательности – активистам организации.









Василий ЛУКАШЕВИЧ, председатель областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:





– К своему юбилею мы подошли с неплохими показателями. Что радует из основных моментов? То, что у нас сегодня по республике есть 52 предприятия (из них 6 в области), на которых трудоустроены члены Белорусского общества инвалидов (более 120 жителей Гродненщины). Всего наша областная организация насчитывает около 8 тысяч членов. Действуют 73 первички.

В своей деятельности мы сталкивается с самыми разными вопросами. Стоим на защите интересов и прав людей с инвалидностью, оказываем им поддержку, содействие в решении социальных, жилищных, бытовых ситуаций, вопросов трудоустройства, оказываем правовую и юридическую помощь. Главное – не оставить человека наедине с проблемой.

Свислочская районная организация БелОИ – одна из самых активных в Гродненской области, неизменно на хорошем счету. В этом заслуга Зинаиды Анатольевны Лукьянюк. Она человек активный, инициативный, заинтересованный.

Не бывает праздника без песен. Свои музыкальные номера дарили собравшимся артисты районного центра культуры и народного творчества Ольга Павлючук, Наталья Бубен, Виталий Анисько, Виктор Борель, Виктор Романчук, Елизавета Макей, Тамара Левицкая. Особым подарком для слушателей стали песни в исполнении дуэта Ивана Ламашкевича и Зинаиды Лукьянюк. Порадовали и выступления, подготовленные посетителями отделения дневного пребывания для инвалидов: театрализованное представление и юмористическая инсценировка.

























На память о встрече можно было приобрести сувенир: в фойе РЦКиНТ была организована беспроигрышная лотерея. Призы – сувенирная продукция, изготовленная в реабилитационно-трудовой мастерской «Ассорти» отделения дневного пребывания для инвалидов.





Наталья ТУРКО.

Фото автора.