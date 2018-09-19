Инспекция Министерства по налогам и сборам по Костюковичскому району провела традиционную акцию «Детям – о налогах»

В рамках акции прошла встреча на базе районной гимназии со 150 учащимися городских школ.

Начальник ИМНС Елена Пантелеева рассказала присутствующим об основных понятиях налогообложения и декларирования доходов и имущества физическими лицами, об осуществлении предпринимательской деятельности по заявительному принципу.

По словам Елены Пантелеевой, налоговая грамотность должна начинаться со школьной скамьи, чтобы воспитать будущих добросовестных налогоплательщиков.



























Текст и фото Ольги КРИВОШЕЕВОЙ.