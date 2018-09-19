В рамках акции прошла встреча на базе районной гимназии со 150 учащимися городских школ.
Начальник ИМНС Елена Пантелеева рассказала присутствующим об основных понятиях налогообложения и декларирования доходов и имущества физическими лицами, об осуществлении предпринимательской деятельности по заявительному принципу.
По словам Елены Пантелеевой, налоговая грамотность должна начинаться со школьной скамьи, чтобы воспитать будущих добросовестных налогоплательщиков.
Текст и фото Ольги КРИВОШЕЕВОЙ.
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Инспекция Министерства по налогам и сборам по Костюковичскому району провела традиционную акцию «Детям – о налогах»
В рамках акции прошла встреча на базе районной гимназии со 150 учащимися городских школ. Начальник ИМНС Елена Пантелеева рассказала присутствующим об основных