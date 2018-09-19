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В деревне Ветухна и деревне Малый Хотимск Белодубровского сельсовета на воинских захоронениях наведен полный порядок

20.09.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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В преддверии 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков специалисты Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь провели уборку на местах захоронения солдат в отселенных пунктах, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС.

В руках у главного специалиста Андрея Шуранова ведро и грабли, в багажнике служебного автомобиля – бензопила и прочий инвентарь. Ведущий специалист Вера Кожемяко в свой отпуск тоже решила помочь привести могилы погибших героев в должный вид.

– Сегодня мы убираем листву и приводим в порядок могилу, где захоронены воины Советской Армии, – рассказывает девушка. – Решили провести работу заранее, ведь приедут родные и близкие почтить память погибших! Им будет приятно. Чистота радует глаз!

В деревне Ветухна и деревне Малый Хотимск Белодубровского сельсовета на воинских захоронениях наведен полный порядок


В деревне Ветухна и деревне Малый Хотимск Белодубровского сельсовета на воинских захоронениях наведен полный порядок


В деревне Ветухна и деревне Малый Хотимск Белодубровского сельсовета на воинских захоронениях наведен полный порядок

Следует отметить, что специалисты осуществляют не только надзорную деятельность, но и поддерживают порядок на отселенной территории.

Помните, что посещение территории без разрешительных документов (пропуска) строго запрещается.

Текст и фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.

 
 
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В преддверии 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков специалисты Администрации зон отчуждения и отселения МЧС Республики Беларусь...
 
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