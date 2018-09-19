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Софи Лорен: Ничего не бывает красивым со всех точек зрения
20.09.2018 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: elle.ru
Сегодня, 20 сентября, день рождения отмечает всемирно известная итальянка, символ красоты, в контексте которой ее имя стало нарицательным. Софи Лорен – 84.
На заре славы образу актрисы стремились подражать миллионы женщин, а мужчины просто поклонялись ее красоте. В свои годы кинодива по-прежнему остается ярчайшим примером для подражания и восхищения — на этот счет у Лорен есть собственные секреты.
«Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива».
«Характер — важнейшее слагаемое красоты».
«Считается, что недостатки лица нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лучше подчеркивать, а не прятать».
«Умных женщин мужчины отмечают, красивых — глазами выхватывают из толпы и только обаятельных не забывают».
«Ничего не бывает красивым со всех точек зрения».
«Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, — сущее наказание».
«Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь».
«Не могут быть красивыми глаза, которые ни разу не плакали».
«Я могу сказать «нет» на двенадцати языках. Для женщины этого вполне достаточно».
«Женское платье, как забор из колючей проволоки, должно служить своей цели, не загораживая вид».
«Трудно стать неотразимой, если ты ленива».
«Ни один человек не в состоянии заполнить вашу жизнь целиком, какие-то мысли и чувства он просто не сумеет понять. Вот здесь-то дружба и творит чудеса».
«Основной ингредиент вкусного блюда — это любовь. Любовь к тем, для кого мы готовим».
«Красота стоит того, чтобы за нее бороться».
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Сегодня, 20 сентября, день рождения отмечает всемирно известная итальянка, символ красоты, в контексте которой ее имя стало нарицательным. Софи Лорен – 84.
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