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Софи Лорен: Ничего не бывает красивым со всех точек зрения

20.09.2018 17:45 — Разное | Ежедневник  
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Софи Лорен: Ничего не бывает красивым со всех точек зрения

фото: elle.ru

Сегодня, 20 сентября, день рождения отмечает всемирно известная итальянка, символ красоты, в контексте которой ее имя стало нарицательным. Софи Лорен – 84.

На заре славы образу актрисы стремились подражать миллионы женщин, а мужчины просто поклонялись ее красоте. В свои годы кинодива по-прежнему остается ярчайшим примером для подражания и восхищения — на этот счет у Лорен есть собственные секреты. ELLE собрал лучшие высказывания именинницы о жизни, красоте и обольщении.

«Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива».

«Характер — важнейшее слагаемое красоты».

«Считается, что недостатки лица нужно скрывать. Но что такое недостатки? Очень часто необычные черты лучше подчеркивать, а не прятать». 

«Фантазия мужчины — лучшее оружие женщины».

«Умных женщин мужчины отмечают, красивых — глазами выхватывают из толпы и только обаятельных не забывают».

«Ничего не бывает красивым со всех точек зрения».

«Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, — сущее наказание».

«Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь».

«Не могут быть красивыми глаза, которые ни разу не плакали».

«Я могу сказать «нет» на двенадцати языках. Для женщины этого вполне достаточно».

«Женское платье, как забор из колючей проволоки, должно служить своей цели, не загораживая вид». 

«Простота — суть элегантности».

«Трудно стать неотразимой, если ты ленива».

«Ни один человек не в состоянии заполнить вашу жизнь целиком, какие-то мысли и чувства он просто не сумеет понять. Вот здесь-то дружба и творит чудеса». 

«Настоящая женщина осознает, как ей повезло — родиться женщиной».

«Основной ингредиент вкусного блюда — это любовь. Любовь к тем, для кого мы готовим». 

«Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных». 

«Если вам посчастливилось сохранить в себе душу ребенка, тогда самое лучшее в вашей жизни еще впереди».

«Красота стоит того, чтобы за нее бороться».

 
 
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Сегодня, 20 сентября, день рождения отмечает всемирно известная итальянка, символ красоты, в контексте которой ее имя стало нарицательным. Софи Лорен – 84.
 
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