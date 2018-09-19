Матвиенко заявляет, что у России зреет решение выйти из Совета Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что у России зреет желание выйти из Совета Европы.

"Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне", - сказала В.Матвиенко на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

"Это не наш выбор, нас вынуждают сделать этот выбор", - добавила В.Матвиенко.

Она отметила, что Россия уже несколько лет ведет переговоры со структурами Совета Европы по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ в правах, объясняет свою позицию, но ситуация не сдвигается с места.

"Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно", - заявила В.Матвиенко.