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В Могилеве открыта мемориальная плита воинам, защищавшим город в 1941 году
Мемориальная плита в память о воинах, погибших при обороне города в 1941 году, открыта в четверг в Могилеве, сообщили в горисполкоме.
Мемориальная плита разместилась возле 5 корпуса Белорусско-Российского университета.
Благоустройство места захоронения красноармейцев — инициатива Белорусско-Российского университета при поддержке Могилевского горисполкома, администрации Ленинского района города Могилева, поискового клуба "Виккру", общественных организаций.
В мероприятии приняли участие представители администрации Ленинского района города, общественных объединений и волонтёры Белорусско-Российского университета.
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Мемориальная плита в память о воинах, погибших при обороне города в 1941 году, открыта в четверг в Могилеве, сообщили в горисполкоме. Мемориальная плита разместилась...
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