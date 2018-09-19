ЕЭК предлагает продлить действие пошлины на ввоз бесшовных труб из КНР на 5 лет

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) после проведения повторного расследования предложила продлить действие антидемпинговой пошлины на ввоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из Китая на 5 лет. На период проведения повторного расследования пошлина составляла 19,15%.

Как сообщалось, в апреле 2013 года пошлины в 19,15% были введены в отношении труб из Китая. В ходе повторного расследования, начатого по инициативе ОАО "ПНТЗ", ПАО "ЧТПЗ" и ООО "ТМК-Инкос" в апреле этого года и охватывающего период с 1 января по 31 декабря 2016 года, был установлен факт обхода Китаем антидемпинговых пошлин путем осуществления поставок трубы через территорию Малайзии. Мера должна была действовать до 14 мая 2018 года включительно.