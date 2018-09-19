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В России появятся автозаправки с брендом Beloil – БНК

20.09.2018 16:51 — Разное | Интерфакс  
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ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) готова предоставлять российским независимым операторам АЗС свой англоязычный бренд Beloil, речь о покупке сети АЗС в России не идет, сообщил коммерческий директор БНК Сергей Гриб.

"Мы готовы предоставлять наш бренд Beloil российским операторам АЗС. Но покупку компаний-операторов в России не готовы обсуждать", - сказал С.Гриб, выступая в четверг на международной конференции по нефтепереработке, которую организовало ПО "Белоруснефть".

По его словам, в ближайшее время АЗС под брендом Beloil может появиться в Санкт-Петербурге.

С.Гриб отметил, что бренд Beloil "хорошо зарекомендовал себя в Украине, где несколько АЗС используют брендирование". В следующем году "еще несколько украинских АЗС будут использовать этот бренд", - добавил он.

БНК (Belorussian Oil Company, Beloil) создана в мае 2007 года с целью консолидации и максимизации экспорта белорусских нефтепродуктов. С начала своей деятельности компания экспортировала более 100 млн тонн нефтепродуктов. Ежемесячный объем экспорта составляет 1 млн тонн. БНК  создало собственную товаропроводящую сеть в Великобритании, Украине, Польше, Латвии и Российской Федерации. Акционерами БНК являются ГПО "Белоруснефть" ( 52% акций), ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" (по 24%).

 
 
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ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) готова предоставлять российским независимым операторам АЗС свой англоязычный бренд Beloil, речь о покупке сети АЗС в России...
 
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