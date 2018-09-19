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Вечера Германии пройдут в сентябре-ноябре в Беларуси
На протяжении более 15 лет каждую осень под патронажем посольства Германии в Беларуси проводятся Недели Германии, сообщили представители посольства.
В этом году они начнутся 23 сентября и продлятся по 18 ноября 2018 года включительно.
Посольство приглашает всех, кто хочет познакомиться с немецкой культурой и языком, посетить мероприятия, которые пройдут в одиннадцати белорусских городах.
Разнообразная программа предлагает :
Недели Германии проводятся Посольством Федеративной Республики Германия совместно с Институтом имени Гете в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнёрами.
Программа Недель Германии опубликована на
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На протяжении более 15 лет каждую осень под патронажем посольства Германии в Беларуси проводятся Недели Германии, сообщили представители посольства. В этом году...
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