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Вечера Германии пройдут в сентябре-ноябре в Беларуси

20.09.2018 16:50 — Разное | Интерфакс  
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На протяжении более 15 лет каждую осень под патронажем посольства Германии в Беларуси проводятся Недели Германии, сообщили представители посольства.

В этом году они начнутся 23 сентября и продлятся по 18 ноября 2018 года включительно.

Посольство приглашает всех, кто хочет познакомиться с немецкой культурой и языком, посетить мероприятия, которые пройдут в одиннадцати белорусских городах.

Разнообразная программа предлагает :
многочисленные кинопоказы: современные короткометражные ленты, художественные фильмы на немецком с субтитрами на русском языке, музыкальный фильм с последующим Live-DJ-Set, документальный фильм в исторической мастерской имени Леонида Левина, а также немой фильм "Носферату" (1921) Фридриха Вильгельма Мурнау, который будет
демонстрироваться в четырех городах с живым музыкальным сопровождением в исполнении автора музыки Ольги Подгайской и ансамбля современной камерной музыки "Five-storey-ensemble";
разнообразные концерты от классики до стилей рок и поп, а также джаз (в Минск впервые приедет Берлинский фестиваль XJAZZ);
чтения, выставки, мастер-классы и лекции на специальные темы;
творческие мероприятия и возможность принять участие в захватывающих
акциях в библиотеках городов Барановичи, Брест, Борисов и Молодечно;
а также многие другие как небольшие, так и крупные мероприятия во всех регионах Беларуси.

Недели Германии проводятся Посольством Федеративной Республики Германия совместно с Институтом имени Гете в Минске, представителями немецких культурных организаций в сотрудничестве с белорусскими учреждениями и партнёрами.

Программа Недель Германии опубликована на www.minsk.diplo.de.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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На протяжении более 15 лет каждую осень под патронажем посольства Германии в Беларуси проводятся Недели Германии, сообщили представители посольства. В этом году...
 
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