РУСАДА восстановлено, но может вновь лишиться аккредитации при необеспечении доступа к допинг-пробам – ВАДА

Глава ВАДА Крейг Риди заявил, что РУСАДА восстановлено большинством голосов членов исполкома всемирного агентства.

"Сегодня большинство членов исполкома ВАДА решило восстановить РУСАДА как соответствующее кодексу ВАДА в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию и согласно достигнутым договоренностям по дальнейшему процессу", - приводит слова К.Риди официальная страница агентства в "Твиттере".

В решении указаны сроки, в которые российские власти должны предоставить доступ ВАДА к образцам допинг-проб в московской лаборатории. В случае, если это не будет выполнено, ВАДАможет снова отстранить РУСАДА.