﻿ Экспорт дизтоплива из Беларуси вырастет на 3 млн тонн к 2020 году – БНК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспорт дизтоплива из Беларуси вырастет на 3 млн тонн к 2020 году – БНК

20.09.2018 16:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Экспортный потенциал белорусских НПЗ по поставкам дизтоплива к 2020 году вырастет на 3 млн тонн, сообщил коммерческий директор ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК, трейдер белорусских НПЗ) Сергей Гриб.

"К 2020 году прирост по дизтопливу на наших НПЗ составит 3 млн тонн. БНК будет решать вопрос, как качественно разместить этот объем", - сказал С.Гриб, выступая в четверг в Минске на международной конференции по нефтепереработке, которую организовало ПО "Белоруснефть".

Он сообщил, что за 8 месяцев 2018 года БНК экспортировала 8 млн тонн нефтепродуктов. На долю дизтоплива в общем объеме экспорта БНК приходится 28%, бензинов – 22%, мазута – 34%. В этом году БНК сохранит прошлогодний объем экспорта на уровне 11 млн тонн, отметил С.Гриб.

По его словам, БНК планирует усилить свое присутствие на рынках Восточной Европы – в Польше, Словакии, Чехии и сохранить долю на украинском рынке. "Сейчас доля БНК в импорте дизтоплива на восточно-европейских рынках – Польша, Словакия, Чехия - составляет 13%. К 2020 году мы планируем нарастить присутствие на этих рынках, увеличить поставки. Эти рынки будут для БНК наиболее премиальными", - отметил С.Гриб.

По его мнению, увеличению поставок белорусских нефтепродуктов на эти рынки будет способствовать отработанные логистические схемы.

По данным С.Гриба, доля БНК в украинском импорте бензинов составляет 81%, в импорте дизтоплива – 40%. "Мы планируем сохранить эти доли в следующем году и должны хорошо вступить в следующий контрактный период", - сказал представитель БНК. При этом он подчеркнул, что БНК не намерена снижать цену поставок на украинский рынок с учетом растущей конкуренции со стороны российских компаний. "Наша цена на текущий момент справедливая", - сказал представитель С.Гриб.

Как сообщалось, белорусские НПЗ ведут активную модернизацию, которая направлена на увеличение глубины переработки нефти. Завершить реализацию инвестпроектов оба завода – "Нафтан" и Мозырский НПЗ планируют осенью 2019 года. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, мощности по переработке нефти - 8,2-8,3 млн тонн, на Мозырском НПЗ - около 78% и 9,6-10 млн тонн соответственно. После модернизации заводы выйдут на мощность по 12 млн тонн нефти в год.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экспортный потенциал белорусских НПЗ по поставкам дизтоплива к 2020 году вырастет на 3 млн тонн, сообщил коммерческий директор ЗАО "Белорусская нефтяная компания"...
 
Новости дня
Новости разные
 
На месте диспетчерской станции "Запад-3" могут построить жилье?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика