Экспорт дизтоплива из Беларуси вырастет на 3 млн тонн к 2020 году – БНК

Экспортный потенциал белорусских НПЗ по поставкам дизтоплива к 2020 году вырастет на 3 млн тонн, сообщил коммерческий директор ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК, трейдер белорусских НПЗ) Сергей Гриб.

"К 2020 году прирост по дизтопливу на наших НПЗ составит 3 млн тонн. БНК будет решать вопрос, как качественно разместить этот объем", - сказал С.Гриб, выступая в четверг в Минске на международной конференции по нефтепереработке, которую организовало ПО "Белоруснефть".

Он сообщил, что за 8 месяцев 2018 года БНК экспортировала 8 млн тонн нефтепродуктов. На долю дизтоплива в общем объеме экспорта БНК приходится 28%, бензинов – 22%, мазута – 34%. В этом году БНК сохранит прошлогодний объем экспорта на уровне 11 млн тонн, отметил С.Гриб.

По его словам, БНК планирует усилить свое присутствие на рынках Восточной Европы – в Польше, Словакии, Чехии и сохранить долю на украинском рынке. "Сейчас доля БНК в импорте дизтоплива на восточно-европейских рынках – Польша, Словакия, Чехия - составляет 13%. К 2020 году мы планируем нарастить присутствие на этих рынках, увеличить поставки. Эти рынки будут для БНК наиболее премиальными", - отметил С.Гриб.

По его мнению, увеличению поставок белорусских нефтепродуктов на эти рынки будет способствовать отработанные логистические схемы.

По данным С.Гриба, доля БНК в украинском импорте бензинов составляет 81%, в импорте дизтоплива – 40%. "Мы планируем сохранить эти доли в следующем году и должны хорошо вступить в следующий контрактный период", - сказал представитель БНК. При этом он подчеркнул, что БНК не намерена снижать цену поставок на украинский рынок с учетом растущей конкуренции со стороны российских компаний. "Наша цена на текущий момент справедливая", - сказал представитель С.Гриб.

Как сообщалось, белорусские НПЗ ведут активную модернизацию, которая направлена на увеличение глубины переработки нефти. Завершить реализацию инвестпроектов оба завода – "Нафтан" и Мозырский НПЗ планируют осенью 2019 года. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, мощности по переработке нефти - 8,2-8,3 млн тонн, на Мозырском НПЗ - около 78% и 9,6-10 млн тонн соответственно. После модернизации заводы выйдут на мощность по 12 млн тонн нефти в год.