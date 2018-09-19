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Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщает госагентство
"Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск", - передает агентство.
Как сообщила ранее пресс-служба главы государства, планируется, что в Сочи 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате "один на один".
"Ожидается, что стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в том числе в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике", - проинформировали в пресс-службе.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, сообщает госагентство БелТА в четверг. "Самолет главы белорусского государства...
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