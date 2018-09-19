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Открыт прием заявок на участие в Медиаменеджмент & IT форуме

20.09.2018 16:02 — Разное | Интерфакс  
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Медиаменеджмент & IT форум состоится 25-27 октября 2018 года в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау.

Открыт прием заявок на участие в Медиаменеджмент & IT форуме

Подавать заявки приглашают кандидатов из Беларуси: журналистов, редакторов, медиа-экспертов, IT-активистов, заинтересованных в работе с медиапроектами, а также представителей неправительственных организаций, имеющих собственные медиапроекты.

Медиаменеджмент & IT форум соберет, по меньшей мере, 100 участников из Беларуси, стран Восточного Партнерства и Европейского Союза, которые в течение трех дней будут работать над определением и обсуждением возможных стратегий бизнеса и управления в сфере медиаиндустрии в Европе, а также предпримут попытку оценить их актуальность и эффективность в эпоху, когда традиционные СМИ вытесняются глобальными цифровыми медиагигантами  в вопросах создания и распространения контента среди аудитории.

Феномен дезинформации, снижающееся доверие к традиционным СМИ и утеря последними своего влияния и финансовых ресурсов - в числе тенденций, которые сегодня беспокоят медиасообщество во всем мире. Состояние СМИ в Беларуси, в частности, и в странах Восточного Партнерства, осложняется рядом других проблем, включая сравнительно низкий уровень развития расследовательской журналистики и фактчекинга.

Форум будет состоять из четырех панельных дискуссий с участием местных и международных экспертов, а также тематических мастер-классов в рамках ключевых секций, идущих параллельно:

  • Управление СМИ и создание контента;
  • Расследовательская журналистика;
  • Устойчивость СМИ и новые ресурсы монетизации;
  • Инструменты IT и расследования на основании открытых источников.

В каждой секции запланировано по 4 мастер-класса, что позволит выбрать наиболее интересующую вас тему и посетить все секции.

Анкету участника можно заполнить до 30 сентября 2018 г. Отбор будет проходить на конкурсной основе.

Форум пройдет в Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау (г. Минск, пр. Газеты Правда, 11). Начало форума запланировано на 9.30 25 октября, окончание - на 15.00 27 октября.

Язык мероприятия - преимущественно русский, для англоязычных спикеров будет обеспечен синхронный перевод. Участие в форуме бесплатное. Отобранным участникам, не проживающим в Минске, компенсируются транспортные расходы, а также будет обеспечено проживание.

Медиаменеджмент & IT форум организован Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау в партнерстве с Академией Deutsche Welle, Белорусской ассоциацией журналистов, "Центром дополнительного образования взрослых "Студия полезных компетенций", и Исследовательским центром EAST при участии Центра информационной поддержки общественных инициатив "Третий Сектор"

 
Теги: Минск
 
 
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Медиаменеджмент & IT форум состоится 25-27 октября 2018 года в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау.
 
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