В Гродно археологи нашли деревянный дом 14 века – и он отлично сохранился

В Гродно сейчас занимаются реставрацией Старого замка. В ходе них проводят археологические раскопки и находят много интересного. Последнее – большой деревянный дом середины 14 века, у которого отлично сохранились фундамент, сруб и печка. По ним реально проследить, как жили гродненцы эпохи Средневековья. Быть может, это немного изменит информацию в книжках по истории Беларуси.

Деревянный дом, по словам археологов, больше обычного для своего времени: он представляет собой сруб размером девять на четыре метра. Исследование находки еще не закончилось – сейчас расчищена только часть здания. Внутри нащли предметы быта, но не исключено, что нас ожидают и другие находки прошлых веков.

За последнее время в Гродно было сделано несколько уникальных находок. Например, недавно из земли археологи впервые обнаружили часть шахматной доски – до этого извлекали только шахматные фигурки.

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