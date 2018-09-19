В Минском районе мужчина погиб, вылетев на мотоцикле с трассы

Новости Беларуси. Минчанин на мотоцикле погиб, вылетев с трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





ДТП произошло в деревне Слободчина Минского района. Мотоцикл выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в железобетонную опору рекламного щита. В результате столкновения байкер скончался до приезда скорой помощи. Техосмотр на мотоцикле, кстати, не пройден.



