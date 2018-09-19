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В Минском районе мужчина погиб, вылетев на мотоцикле с трассы
Новости Беларуси. Минчанин на мотоцикле погиб, вылетев с трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ДТП произошло в деревне Слободчина Минского района. Мотоцикл выехал за пределы проезжей части, после чего врезался в железобетонную опору рекламного щита. В результате столкновения байкер скончался до приезда скорой помощи. Техосмотр на мотоцикле, кстати, не пройден.
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Новости Беларуси. Минчанин на мотоцикле погиб, вылетев с трассы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло в деревне Слободчина Минского района....
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