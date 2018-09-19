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Непутёвый агент, страшное проклятие и расследование домохозяйки. Что посмотреть в кино с 20 сентября: советует критик
На экранах столичных кинотеатров стартовали очередные премьеры. На этой неделе зрители смогут увидеть фильм, показанный на кинофестивале в Каннах, долгожданный ужастик из киновселенной «Заклятия» и триллер с Анной Кендрик и
Поможет определиться с выбором белорусский кинообозреватель Антон Коляго.
Простая просьба
В маленьком городе живут мать-одиночка и блогер Стефани и успешная бизнес-леди Эмили. Девушки дружат и воспитывают сыновей. В один из дней Эмили пропадает. Ее подруга берется за свое собственное расследование вместе с мужем исчезнувшей. И образцовую домохозяйку нельзя будет недооценить.
Антон Коляго:
Проклятие монахини
В отдаленном монастыре в Румынии свела счеты с жизнью юная монахиня. Для расследования этого дела в мрачные края приезжает священник с юной помощницей. Противостоять им будет демоническая монахиня, которая сделала древний монастырь домом для темных сил.
Антон Коляго:
Агент Джонни Инглиш 3.0
Всех агентов секретной службы Её Величества рассекретили и шпионы выходят из строя. Но всегда найдется запасной вариант – агент, у которого все валится из рук, Джонни Инглиш. Именно он поможет коллегам и попытается раскрыть киберпреступление. А поможет ему в этом неизвестная красотка.
Антон Коляго:
Бои без правил
Британец Билли Мур попадает в тюрьму Таиланда, где действуют законы жестокости. Между заключенными проводятся бои без правил. Главный герой решает не просто принять участие в турнире, но и выиграть его.
Антон Коляго:
К тому же в кинотеатрах все еще идет новый фильм из фантастической
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Непутёвый агент, страшное проклятие и расследование домохозяйки. Что посмотреть в кино с 20 сентября: советует критик
На экранах столичных кинотеатров стартовали очередные премьеры. На этой неделе зрители смогут увидеть фильм, показанный на кинофестивале в Каннах, долгожданный...
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