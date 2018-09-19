В Петрозаводске нашли вторую убитую девушку за сутки



© РИА Новости / Валерий Мельников

РИА Новости

В четверг днем прохожие обнаружили тело девушки недалеко от стадиона "Юность" в центре Петрозаводска. В соцсетях появилось видео, как тело женщины осматривают медики и полиция.— сказали РИА Новости в региональном Минздраве.Следственный комитет и МВД Карелии не комментируют убийство.В среду около общежития Петрозаводского базового медицинского колледжа, в получасе ходьбы от стадиона "Юность", нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями, было возбуждено уголовное дело об убийстве. В СК и МВД пока не раскрывают обстоятельства убийства. В колледже и общежитии также отказываются комментировать преступление.