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В Петрозаводске нашли вторую убитую девушку за сутки
© РИА Новости / Валерий Мельников
В четверг днем прохожие обнаружили тело девушки недалеко от стадиона "Юность" в центре Петрозаводска. В соцсетях появилось видео, как тело женщины осматривают медики и полиция.
"Девушка скончалась до приезда скорой помощи от ножевых ранений", — сказали РИА Новости в региональном Минздраве.
Следственный комитет и МВД Карелии не комментируют убийство.
В среду около общежития Петрозаводского базового медицинского колледжа, в получасе ходьбы от стадиона "Юность", нашли тело 20-летней девушки с ножевыми ранениями, было возбуждено уголовное дело об убийстве. В СК и МВД пока не раскрывают обстоятельства убийства. В колледже и общежитии также отказываются комментировать преступление.
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Следственный комитет и МВД Карелии не комментируют убийство.
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