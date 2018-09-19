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Встречные вопросы. Что на повестке очередного серьезного разговора Минска и Москвы
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Александр Лукашенко в недавнем интервью отмечал, что новые проблемы во взаимоотношениях с ближайшим соседом не появляются. Впрочем, и старые кардинально не решаются. От итогов нынешних переговоров будут зависеть многие болезненные для Минска вопросы, причем и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе. Речь, в частности, о получении бонусов от «перетаможки», и вопросе компенсации последствий налогового маневра, грозящего Беларуси серьезными финансовыми потерями.
Добыть или забыть: проблема братской нефти
Лукашенко не скрывает — между ним и Владимиром Путиным иногда «искрит». А если кругом — нефть, это небезопасно. Именно нефтяной вопрос может стать на встрече ключевым после ряда весьма болезненных ударов по планам Минска.
Россия планировала с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Беларусь, аргументируя инициативу «увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки.
Сперва речь шла о введении баланса поставок нефтепродуктов, который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Позже министр энергетики России уточнил — по нефтепродуктам в балансе нули. То есть поставки нефтепродуктов Минску не светят. Как, возможно, и деньги от «перетаможки».
Президент Беларуси уверен, что нефтяные претензии появились из-за увеличения поступления в белорусский бюджет средств от «перетаможки» нефти, связанной с ростом цен на нефть.
Напомним, что в 2017 году Москва и Минск договорились о поставке 24 млн тонн нефти в год в рамках индикативного баланса, из которых фактически поставляется 18 млн т, а за 6 млн т Россия компенсирует Беларуси в рамках процедуры «перетаможки». «Это было, когда нефть стоила 40−50 долларов. Нефть подскочила, и нам в бюджет попало несколько больше денег, чем ожидали российские эксперты и правительство. Так случилось. А если бы цена упала, мы могли бы получить только половину», — подчеркнул президент.
Ответил президент и на упреки в том, что компании покупают темные нефтепродукты, мазут и газойли, и в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке. «Так что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили. Точно так металлы покупаем, комплектующие, делаем трактор МТЗ и продаем. Претензий же нет. Нет, здесь, как я говорю, отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку».
В итоге взлетевший было импорт нефтепродуктов ожидаемо просел. А перспективы создания единого рынка нефти и газа ЕАЭС к уже не столь далекому 2025 году кажутся все более туманными.
Фото: Reuters
Главное — маневры: как компенсировать и рефинансировать соседа
Налоговый маневр, который начинается в России, лишает белорусский бюджет экспортных пошлин на нефть. И весьма не вовремя. Беларусь в 2019 году должна выплатить по внешнему долгу 3,7 млрд долларов и хотела бы рефинансировать половину выплат. Для погашения второй половины долга выпадение части доходов от пошлин (только в первом полугодии их поступило в бюджет примерно на 1 млрд рублей) весьма неприятно.
Потери Минска от братских маневров в первый год составят 300 млн долларов и достигнут примерно 2 млрд долларов через пять лет. Минску обещают компенсацию — о ней говорил недавно министр экономики. Но о ее механизме еще предстоит договориться.
Беларусь также обсуждает выделение Россией кредитов на 1,4 млрд долларов, о чем недавно заявил премьер-министр Сергей Румас. В планах на 2019 год значится рефинансирование 1 млрд долларов по линии белорусско-российского сотрудничества. Кроме того, Минск ожидает шестой и седьмой транши от подконтрольного Москве Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму 400 млн долларов. ЕАБР заверяет, что деньги вскорости придут.
Свой-чужой: взаимный допуск на рынки промпродукции буксует
В августе президент Беларуси жестко прошелся по давней проблеме. «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил Лукашенко, посещая «Гомсельмаш».
«Мы зажаты с Запада разными „клаасами-лексионами“ и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они „Ростсельмаш“ свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Есть вопросы, причем взаимные, и к допуску на рынки легковушек. И для Беларуси, и для России вопрос болезненный и принципиальный.
Фото: Reuters
Приятного аппетита, или Через что проходит путь к сердцу союзника
Еще в июне Россия и Беларусь договорились о снятии взаимных ограничений по поставкам молочной продукции, ключевой позиции белорусского продовольственного экспорта. Шли месяцы, а продвижения по «дорожной карте» оказались довольно слабыми. Настолько, что даже российские потребители возмутились, заявив, что ограничения на ввоз молочного сырья из Беларуси угрожают российской пищевой промышленности.
Речь идет о сухом обезжиренном молоке, деминерализованной сыворотке и других продуктах, ключевых в производстве кондитерских изделий, детского питания и мороженого. Причем российские производители указывают, что внутри страны производители не могут удовлетворить спрос.
Встреча глав двух профильных министерств накануне пятничного визита прошла, судя по сообщениям, конструктивно, хоть и без прорывов. И балансы на будущий год согласовали, и по претензиям прошлись. Однако новый глава Минсельхоза России, Дмитрий Патрушев, напомнил, что ожидает от Минска встречных шагов по расширению доступа российской продукции в Беларусь. В частности, речь идет о снятии ограничительных мер в отношении поставок кормов. Не спешат в Минске давать зеленый свет и российской мясной продукции, конкурировать с которой белорусам весьма непросто по объективным причинам вроде того же субсидирования.
По данным ФТС России, в первом полугодии 2018 года на территорию страны было ввезено 2,72 млн тонн белорусского молока и молочных продуктов. По молочной продукции доля Беларуси в российском импорте составляет 84%.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Шенген на двоих: визовые проблемы безвиза
Работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается больше года. В итоге вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран остается нерешенным, создавая неприятные для иностранцев сложности с перемещением между странами.
Все оптимистичные заявления о скором подписании соглашения (до конца 2017 года, весной 2018 года) пока остались нереализованными. Очередной дедлайн возобновления переговоров — осень 2018-го.
Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения, а потом и расширения Минском безвизового режима для граждан многих стран. В феврале 2017 года стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону. С 15 мая того же года все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы. Как выражался президент, между Беларусью и Россией появилась «самая странная граница в Европе».
Напомним, с 2014 года поднимался и вопрос единой визы Союзного государства — мини-«шенгена» для двух стран. Пока также безрезультатно.
Разное: от цифровизации до внешнего давления
Традиционно в повестке наверняка будут и другие вопросы, от вечных, вроде цифровизации и борьбы с нелегальной миграцией, от обострившихся под давлением вводимых в отношении России санкций вопросов макроэкономической стабильности. А со стабильностью у соседей — очевидные проблемы. В итоге вслед за российским рублем хандрил и белорусский, Центробанку России пришлось повысить ставку рефинансирования, и прогноз по росту российской экономики (не выше 2%) не оставляет Беларуси надежды на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Об этом тоже стоит поговорить.
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Встреча президентов Беларуси и России и их "расширенных составов" пройдет 21 сентября в Сочи.
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