90 тыс. подписчиков за 3 месяца в Instagram — как они это сделали



Скриншот из аккаунта Slivki.by в Instagram

Всего за три месяца аккаунт проекта Slivki.by в Instagram вырос на 90+ тысяч подписчиков. Как удалось добиться таких результатов и чего это стоило — «Про бизнес» рассказал руководитель проекта Анатолий Недашковский.

— Slivki.by в Instagram появились в 2014 году. К июню 2018 года у нас уже было 40 тысяч подписчиков. А затем за 3 месяца мы увеличили их количество на 90 тысяч, потратив на это около $ 5000 (не считая заработной платы сотрудников). Расскажу, как нам это удалось.

Анатолий Недашковский

Руководитель проекта Slivki.by

Что нужно для того, чтобы успешно продвигать свою группу в Instagram? Вот 12 советов, основанных на нашем опыте:

1. Критически оцените оформление профиля. Об этом давно и много говорят, но по-прежнему встречаются группы, у которых с этим проблемы. Новых подписчиков вы можете получать из числа тех, кто в поиске набирает запрос, соответствующий вашей тематике. Поэтому хорошо подумайте над названием страницы и ее описанием. И, конечно, добавьте все ссылки на сайт, укажите адрес, электронную почту, телефон — все, что поможет пользователям без проблем с вами связаться.



Скриншот из аккаунта Slivki.by в Instagram

2. Подумать, какую проблему потребителя вы можете решить. Мы, например, позиционируем Slivki как сервис, который помогает покупать больше и выгоднее. Причем, если в доинстаграмное время у нас на сайте в основном были услуги, то сейчас во многом благодаря этой соцсети начало развиваться новое направление — товары, например, одежда. К слову, предложения по разным направлениям для удобства подписчиков мы сохраняем в отдельные папки (на фото выше).

3. Постарайтесь найти свой стиль. Instagram — это, в первую очередь, про красивые фото и интересные видео. Создавайте контент, который будет вызывать у подписчиков эмоции. Огромное значение имеет подача материала, юмор, креатив.





Скриншот из аккаунта Slivki.by в Instagram

Котики-собачки все еще дают результат, но очевидно, что это нисходящий тренд и лично мы им не пользуемся. Пожалуй, наша фишка — репортажи о скидках на одежду, еду, развлечения, где наши журналисты примеряют все на себе, пробуют и получают адреналин.

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4. Делать и посты, и сториз. В Instagram, как известно, есть два способа потребления информации — посты в ленте и сториз. Часть людей смотрит одно, часть второе, а есть еще те, кто смотрит и то и другое. Чтобы увеличить охват, нужно постоянно использовать оба инструмента. Особенность сториз в том, что они хранятся всего сутки. Эта значительно повышает интерес пользователя посмотреть ваш контент сейчас, потому что потом он исчезнет. Нам поначалу было непонятно, как можно сделать хорошую работу и позволить ей уйти в небытие. Поэтому мы стали все сториз склеивать в единое видео и заливать на свой YouTube-канал. И благодаря этому у нас на сайте появился новый раздел — SlivkiTV. Количество читателей раздела за месяц — 350 тысяч.





Скриншот предоставлен автором

5. Не частить с постами. Если вы большой сайт с большим количеством предложений, то можете позволить себе три поста в день — не больше. Лучше сделать один пост в сутки или даже реже, но очень интересный. Instagram пристально следит за тем, как вас лайкают и комментируют. Именно по этой причине нежелательно делать много постов, потому что вы рассеете свои лайки и получите слабый рейтинг и, как итог, ниже охват. Что касается сториз, то строгих правил, сколько постить, нет. Главное, чтобы не было «бузовщины» — это когда черточки превращаются в точки (слишком много видео).

6. Предлагать пользователям отмечать в комментариях друзей через @имя. Это недорогой способ увеличить охват постов и количество подписок. Мы довольно часто проводим разные розыгрыши. Один из последних с косметикой за двое суток набрал более 40 тысяч комментариев.



Скриншом из аккаунта Slivki.by в Instagram

Здесь вся фишка в самом подарке: надо хорошо знать свою аудиторию, чтобы предложить что-то очень желаемое. Однажды мы разыгрывали фитнес-браслет — и у этого поста не было такого эффекта, как у поста про косметику. Плюс правильно написать условия розыгрыша, удобные для участников. Что нужно учесть:

Полезный и привлекательный приз

Минимум условий для участия: или подписаться на аккаунт и разместить у себя пост с уникальным хештегом, по которому потом ищем победителя, или подписаться и отметить в комментариях подружку

Продолжительность розыгрыша не более 2 недель

Прозрачный эфир с розыгрышем призов

Утешительные призы, когда в итоге победителей не один, а три. Иногда 10, если есть ресурс и спонсор

7. Попробовать массфоловинг. На наш взгляд, это довольно эффективный и недорогой способ нарастить группу. Принцип действия простой: вы подписываетесь на аккаунты пользователей, которые в свою очередь могут подписаться на вас. Потенциальных подписчиков можно выбрать по геолокации, хештегу или «использовать» подписчиков других аккаунтов, схожих по интересам с вашим. Позже отписываетесь от тех, кто на вас не подписался. Можно делать вручную или пользоваться сервисом instaplus.me. В месяц это вам будет стоить $ 6.

8. Репостить пользовательский контент. Общайтесь с подписчиками, благодарите их за отметки вашего профиля и лучшее репостите в сториз, используя ссылку @страницаподписчика. Отвечайте на вопросы — пользователи любят, когда к ним обращаются лично. Чем больше у вас комментариев и лайков, тем чаще вас показывает Instagram, а значит, — больше охват.

9. Привлекайте блогеров и медийных личностей. Можно просить их делать посты в своем Instagram. Если ваше предложение будет интересным и иметь для них ценность, то есть шанс договориться на бесплатное сотрудничество. Если у блогера больше 30 тысяч подписчиков, то скорее всего он попросит $ 200−300 за пост. Сториз чаще дешевле — от $ 50 (цифры для белорусского рынка). Например, телеведущие Натали Роше или Анна Бонд (у обеих около 50 тысяч подписчиков) чаще всего непреклонны и разговаривают только за «деньги», что вполне понятно. Но бывают исключения. Например, чемпионка по гимнастике Мелитина Станюта (более 130 тысяч подписчиков) может опубликовать пост бесплатно, если предложение ей будет интересным. Другая инстадива Екатерина Коба (почти 600 тысяч подписчиков) разговоры о сотрудничестве начинает с $ 200. Но, конечно, все индивидуально, есть темы, от которых блогер вправе отказаться.





Скриншот из аккаунта Slivki.by в Instagram

Зачастую сотрудничество с медийными личностями дает сиюминутный и не очень высокий результат. Также стоит учитывать, что подписчики у некоторых «звезд» могут быть не активными. Как это выяснить? Проще всего подписаться на интересующие вас аккаунты и отслеживать количество лайков и комментариев под каждой активностью. Только не сравнивайте лайки на страницах «звезд» и компаний — лояльность аудитории к личностям значительно выше и эмоциональнее, чем к брендам.

10. Платить за продвижение в Instagram. Считаю, это имеет смысл делать, когда вы уже зарабатываете в Instagram — т.е. у вас есть заказы оттуда и вы оплачиваете рекламу из этих доходов. Платную рекламу и приглашение подписываться на ваш аккаунт можно делать как в ленте, так и в сториз. Здесь особое внимание надо уделить настройкам — выставить правильно пол, возраст и интересы аудитории, которую вы хотите к себе привлечь. Например, у нас средняя стоимость клика на рекламные посты $ 0,04−0,10. Очевидно, что с ростом конкуренции, это цифра будет расти.

11. Использовать ситуативный маркетинг. Ищите информационные поводы, участвуйте в популярных челленджах. Например, мы за последних два месяца сняли два ролика по теме #kikichallenge и #падающиезвезды.

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Оба в сумме только в Instagram набрали больше 100 тысяч просмотров. На съемки каждого потратили только 15−20 минут рабочего времени сотрудников.

12. Кадры решают все. Должны быть люди, которые делают эту работу в первую очередь не за деньги, а от души.

Напоследок

Сегодня Instagram для нас — второй после сайта канал коммуникации с клиентами, который уже приносит заказы. Например, информирование в сториз об акции в ресторане дает в среднем +100 клиентов в сутки, а если речь идет о крупных фасфуд-сетях — то и несколько тысяч. Мы с осторожностью смотрим в будущее, ожидая того, что вскоре более половины пользователей интернета будет получать информацию не из браузера, а из соцсетей. Во-первых, так проще — нужно только один палец и два движения. Во-вторых, такие примеры уже есть в Китае — соцсеть WeChat, которая стало уже больше чем просто соцсеть, здесь можно оплачивать счета, заказывать такси и еду, мобильные игры, велопрокат, вести блоги и т.д.