В Минске открылась BMW Riding Academy

В Минске заработала BMW Riding Academy. На полигоне в Липках автоцентр «АВТОИДЕЯ» начал обучать мастерскому маневрированию на мотоциклах, контраварийным приемам вождения, экстренному торможению и культуре вождения.

Курс подготовки призван усовершенствовать навыки вождения мотоцикла. Для наглядности все элементы отрабатывают на площадке сертифицированные инструкторы BMW Motorrad. Большую часть времени занимает работа с тренером в группах. Инструктор учит маневрировать на дороге, избегать столкновений и действовать в аварийной ситуации. Кроме того, профессионалы разбирают типичные ошибки мотоциклистов.

Главным инструктором выступил основатель «Мотошколы №1» Иван Панфилов, который известен как организатор крупнейшего в России турнира по стантрайдингу Interio Stunt Cup. Помогает ему выпускник мюнхенской академии BMW Андрей Пушкин. Оба тренера являются лицензированными инструкторами BMW Motorrad.

В занятиях, которые, в частности, пройдут 21 сентября, можно участвовать на собственном мотоцикле. Инициатива получит продолжение – в BMW Riding Academy планируют проводить обучающие мероприятия для мотоциклистов на постоянной основе.

«В Беларуси крайне популярны мотоциклы, однако не все их владельцы подготовлены к экстремальным ситуациям, которые могут возникнуть на дороге. В BMW Riding Academy они могут получить навыки контраварийного вождения и научиться реагировать молниеносно, чтобы избежать негативного развития событий. Кроме того, мы ставим своей целью повысить культуру вождения среди мотоциклистов», – объяснили суть инициативы в автоцентре «АВТОИДЕЯ».