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Бабурин провел уже второе собрание "за объединение Беларуси с Россией". Теперь в Гродно

20.09.2018 17:42 — Разное | Партизан  
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В Беларуси прошло очередное собрание незарегистрированного объединения "Гражданская инициатива «Союз»". Об этом сообщил целый ряд черносотенных интернет-ресурсов.

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Движение возглавляет российский политик Сергей Бабурин, который в 2014 году «за личный вклад» получил от Владимира Путина медаль в честь присоединения Крыма к России, пишет "Наша нива".

Теперь Бабурин начал проявлять интерес и к Беларуси, основав движение, которое провозглашает главной своей целью объединение Беларуси с Россией. В него вошли пророссийские деятели, примкнули и отдельные священнослужители Белорусского экзархата РПЦ.

Второе собрание организации состоялось в Гродно.

«Наши стремления понятны и искренни. Мы хотим содействовать дальнейшему укреплению Союзного государства России и Белоруссии. Запад предпринимает титанические усилия по расколу восточных славян, натравливанию их друг на друга. Пример Украины тут самый яркий и трагический. Западу выгодно ослабление славянства и разрушение православных основ нашего общего пространства», — цитируют Бабурина его сайты.

«Наше движение намерено внести вклад в пресечение замыслов Запада. Мы призываем всех патриотов, людей доброй воли встать единым фронтом против разрушительных планов США и их европейских союзников», — подытожил он.

Других деталей не сообщается. Список участников собрания в Гродно «Союз» также не афиширует. Но известно, что, помимо Бабурина, присутствовали и другие граждане России. Например, православный активист Кирилл Фролов, известный призывами писать в спецслужбы доносы на тех, кто негативно высказывается в адрес православных епископов или Владимира Путина.

Примечательно, что на собрании в Гродно «Союз» напрямую решил заявить о своем существовании властям, направив Александру Лукашенко письмо с предложением объявить 17 сентября государственным праздником. Повод — объединение Западной Беларуси с БССР в 1939 году.

Примечательно также, что Бабурина пригласили на интервью в студию имеющего представительство в Беларуси прокремлевского агентства «Спутник».

Ведущий — один из руководителей «Песняров» Вячеслав Шарапов — расспрашивал Бабурина о его «Союзе».

«Почему Союзное государство никак не заработает?» — интересовался Шарапов.

«Появилась национальная буржуазия в Беларуси и России, они не могут состыковать свои интересы и боятся потерять от того, что возникнет реальное союзное государство…» — объяснял Бабурин.

Но ведущий восторженно перебивал его: «Такое вот полноценное образование с флагом, с гимном, с образом будущего….».

«Где будет настоящая таможня, единая пограничная служба, налоговая система…» — развивал фантазии Бабурин.

В той же студии Бабурин заявил, что пока еще не собирался официально регистрировать свое движение.

Здесь важно напомнить, что за «деятельность от имени незарегистрированной организации» в свое время пострадали многие демократические движения в Беларуси. А вот Бабурина власти почему-то не трогают.


 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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