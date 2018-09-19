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Шуневич пока доволен работой главного тренера "зубров"

20.09.2018 17:22 — Разное | Партизан  
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Председатель наблюдательного совета минского "Динамо", министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала "Беларусь 5", что руководство клуба довольно работой главного тренера "зубров" Горди Дуайера и не собирается в ближайшее время отправлять его в отставку.

По его словам, «команда играет неплохо, команда играет уверенно» и даже «намного сильнее, чем в прошлом сезоне».

Вместо изменений в штатном расписании и по персоналиям глава МВД пообещал усиливать игру. «Уверен, что победы будут, и в ближайшее же время. Команда к этому готова и физически, и морально», - цитирует Шуневича Телеграф.

 
 
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Председатель наблюдательного совета минского "Динамо", министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала "Беларусь 5", что руководство клуба...
 
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