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Шуневич пока доволен работой главного тренера "зубров"
Председатель наблюдательного совета минского "Динамо", министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала "Беларусь 5", что руководство клуба довольно работой главного тренера "зубров" Горди Дуайера и не собирается в ближайшее время отправлять его в отставку.
По его словам, «команда играет неплохо, команда играет уверенно» и даже «намного сильнее, чем в прошлом сезоне».
Вместо изменений в штатном расписании и по персоналиям глава МВД пообещал усиливать игру. «Уверен, что победы будут, и в ближайшее же время. Команда к этому готова и физически, и морально», - цитирует Шуневича
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Председатель наблюдательного совета минского "Динамо", министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала "Беларусь 5", что руководство клуба...
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