По его словам, «команда играет неплохо, команда играет уверенно» и даже «намного сильнее, чем в прошлом сезоне».

Вместо изменений в штатном расписании и по персоналиям глава МВД пообещал усиливать игру. «Уверен, что победы будут, и в ближайшее же время. Команда к этому готова и физически, и морально», - цитирует Шуневича