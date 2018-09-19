В субботу ГАИ перекроет улицу Ленина в белорусской столице

В связи с мероприятием 22 сентября с 06:00 до 24:00 на участке по ул. Ленина (от пр. Независимости до ул. Кирова) движение будет закрыто в обоих направлениях. Будет организован объезд транспорта по ул. Энгельса на участке от ул. Кирова до ул. К.Маркса, а также по другим прилегающим улицам, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Водитель "Ауди" получил штраф более 1,1 тыс. за попытку скрыться от ГАИ

Столичная Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут движения по улицам Минска, быть вежливыми и соблюдать культуру поведения на дороге при управлении транспортным средством.