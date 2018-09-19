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Самый дорогой в мире дом оценили в 446 миллионов долларов: здание маленькое, участок - 15 соток

20.09.2018 18:36 — Разное | Tut.by  
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По такой рекордной цене продают дом в Гонконге. Это самый дорогой дом в мире, выставленный на продажу.


Фото: christiesrealestate.com

В Гонконге выставили на продажу небольшой дом с четырьмя спальнями по рекордной цене — $ 446 млн, сообщает Bloomberg. Для сравнения, вилла Les Cedres — построенный 188 лет назад особняк с четырьмя спальнями на юге Франции, — в прошлом году была выставлена на продажу за € 350 млн ($ 409 млн).


Фото: christiesrealestate.com

Самый дорогой из продающихся в мире домов расположен на небольшом участке площадью около 15 соток, где есть собственная парковка и бассейн, однако назвать его роскошным нельзя, отмечает агентство.


Фото: christiesrealestate.com

При этом дом расположен в одном из самых востребованных районов Гонконга. Небольшое здание 1991 года постройки с интерьером 90-х годов находится по адресу: ул. Middle Gap, 24, в престижном районе Гонконга — на пике Виктория, который местные жители называют просто «пик».


Фото: christiesrealestate.com

«Цена больше относится к земле, на которой он расположен, чем к самому дому», — поясняет Лоуренс Браун, старший консультант агентства недвижимости Executive Homes Hong Kong Ltd. «Дом довольно старый. Если за него готовы заплатить такую сумму, вероятно, его снесут и построят на этом месте другой», — отметил он.


Предыдущий рекорд по стоимости недвижимости на острове относится к 2016 году — тогда дом, также расположенный на пике Виктории, был продан за $ 255 млн.

Дом, сейчас выставленный на продажу, принадлежит инвестиционной компании Chuang’s Consortium International Ltd, указывает Bloomberg.


Фото: christiesrealestate.com

По данным агентства международной недвижимости Landscope Christie’s, в настоящее время он сдается в аренду.


Фото: christiesrealestate.com
 
 
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