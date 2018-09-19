|
В субботу в Минске перекроют часть улицы Ленина
22 сентября в Минске пройдет велопробег и праздник по поводу "Дня без автомобиля", в связи с чем на весь день перекроют участок улицы Ленина. Подробности сообщает
22 сентября с 6 утра до 24 часов будет перекрыт участок улицы Ленина (от проспекта Независимости до улицы Кирова) для движения в обоих направлениях.
Велопробег же будет проходить по проспекту от улицы Ленина до Национальной библиотеки.
В ГАИ сообщают, что организуют объезд по улице Энгельса на участке от улицы Кирова до улицы Карла Маркса, а также по другим прилегающим улицам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, где перекроют улицу и на какое время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)