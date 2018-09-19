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В Минске 100 таможенников торжественно приняли присягу

20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске сто таможенников торжественно приняли присягу. Церемония состоялась на площади Государственного флага, сообщает «МИР 24».

Молодые сотрудники поклялись защищать экономическую безопасность страны и права граждан. По традиции, молодежь напутствовали старшие коллеги.

«Что касается потребности в молодых сотрудниках – она есть. И качество их подготовки растет. И роль в этом процессе играют вузы, которые готовят по специальности таможенного дела», – сказал начальник Минской региональной таможни Александр Валиев.

День для принятия присяги выбрали не случайно. Сегодня белорусские таможенники отмечают профессиональный праздник.

С Днем таможенника руководство, личный состав и ветеранов службы также поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Церемония состоялась на площади Государственного флага.
 
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