В Минске 100 таможенников торжественно приняли присягу

В Минске сто таможенников торжественно приняли присягу. Церемония состоялась на площади Государственного флага, сообщает «МИР 24».

Молодые сотрудники поклялись защищать экономическую безопасность страны и права граждан. По традиции, молодежь напутствовали старшие коллеги.

«Что касается потребности в молодых сотрудниках – она есть. И качество их подготовки растет. И роль в этом процессе играют вузы, которые готовят по специальности таможенного дела», – сказал начальник Минской региональной таможни Александр Валиев.

День для принятия присяги выбрали не случайно. Сегодня белорусские таможенники отмечают профессиональный праздник.

С Днем таможенника руководство, личный состав и ветеранов службы также поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.