Нацбанк Беларуси поставил банкам задачу развивать инвестбанкинг

Национальный банк Беларуси (НББ) считает необходимым развитие в стране инвестиционного банкинга как альтернативы господдержки и предлагает банкам ускорить развитие этого бизнеса.

"Белорусским банкам было предложено активизировать работу по предоставлению клиентам услуг инвестиционного банкинга", - сказано в сообщении НББ по итогам прошедшего в четверг совещания с участием банков на тему развития инвестбанкинга.

В числе инструментов, которые должны развивать белорусские банки, регулятор отметил формирование институтов коллективного инвестирования, секьюритизации, хеджирования валютных рисков на бирже, оказание предприятиям услуг по проведению IPO.

При этом НББ ожидает от Ассоциации белорусских банков и банков "конкретные предложения о возможных путях решения проблемных вопросов в области инвестиционного банкинга".

Как сказано в сообщении, в ходе совещания отмечалось, что основными препятствиями для развития инвестбанкинга в Беларуси является ограниченное предложение высоколиквидных долговых бумаг и недостаточная интеграция белорусской депозитарной системы в мировую, что усложняет процесс взаимодействия при передаче имущественных прав при совершении сделок с ценными бумагами.