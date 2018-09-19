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«Тапас» строит жилой комплекс возле заказника «Лебяжий». Активисты боятся за природу

20.09.2018 18:59 — Разное | KYKY  
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С восточной стороны заказника «Лебяжий», что на северо-западе Минска, компания «Тапас» строит многофункциональный комплекс «Олимпик парк», пишет Naviny.by. Изначально площадь заказника составляла 50 гектаров, но указном Совмина в 2014 году и президентским в 2018-м его уменьшили на 11 гектаров, часть которых занял застройщик.

«Тапас» строит жилой комплекс по по четной стороне улицы Ратомской. В рекламе говорится, что «Олимпик парк» строится в самом живописном и экологически чистом уголке Минска. Застройщик возведет жилые дома, большой физкультурно-спортивный комплекс и другие объекты соцкультбыта. В соцсетях утверждают, что «Тапас» хочет построить и ресторан у берега пруда Лебяжий. В компании подтвердили, что объект общепита есть в планах, но его расположение не уточнили. 

Чем недовольны активисты

Их не устраивает, что на будущей стройплощадке вырубаются десятки деревьев и снимаются тонны плодородного грунта. Почти уничтожена экологическая тропа, которую в 2010 году построили в рамках проекта ЕС-ПРООН. Проект обошелся в 30 тысяч долларов, на эти деньги по окружающим пруд торфяникам были проложены деревянные настилы, установлены беседки и стенды с информацией. Изначально площадь заказника превышала 50 гектаров, 15 из которых – это площадь пруда. 

По словам директора «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александра Винчевского, десять лет назад в «Лебяжем» регистрировалось до ста видов птиц – гнездящихся и перелетных, в том числе очень редкие, например, орлан-белохвост, серощекая поганка, турухтан, а сейчас остались только комары.

Большая колония чаек покинула заказник несколько лет назад. По старой памяти сюда еще прилетают несколько лебедей. Растительности в «Лебяжем» за последние несколько лет стало на порядок меньше.

Краткая история заказника

«Лебяжий» имеет республиканский статус. Он был учрежден в 1984 году постановлением Совмина БССР. Для изменения существенных условий деятельности заказника также требуется решение правительства.

В апреле 2014 года Совмин постановлением изменил границы заказника – уменьшил на восемь гектаров. В ноябре того же года вышел указ президента № 365, который разрешил компании «Тапас» вести застройку в границах проспекта Победителей — улиц Тимирязева и Браславской. Также он позволил застройщику вырубать деревья без компенсационных посадок, что отмечают активисты.

В этом году президентским указом, внесшим изменения в Генплан Минска, «Лебяжий» уменьшили еще на 3,45 гектара.

По словам Александра Винчевского, давно разработан и утвержден План управления заказником, но «администрации у заказника нет. То есть нет конкретных людей, кто бы занимался проблемами «Лебяжего».

 
Теги: Минск
 
 
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С восточной стороны заказника «Лебяжий», что на северо-западе Минска, компания «Тапас» строит многофункциональный комплекс «Олимпик парк», пишет Naviny.by....
 
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